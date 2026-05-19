Efes Selçuk Belediyesi, 19 Mayıs'ta Ahmet Ferahlı Parkı'nda gençlik programı düzenledi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerle buluştuğu söyleşide 'Camp Station' festivalini ve Türkan Saylan Gençlik Merkezi projesini müjdeledi.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Programı etkinlikleri, gençliğin enerjisini, coşkusunu ve umutlarını Ahmet Ferahlı Parkı'nda bir araya getirdi.

Program kapsamında sahne alan 'Two Woman' grubu, gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle gençlere keyifli anlar yaşattı.

Müzik dinletisinin ardından düzenlenen açık mikrofon söyleşisinde Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerle bir araya gelerek onların hayallerini, taleplerini ve geleceğe dair düşüncelerini dinledi.

Gençlerin arasında oturarak samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide Başkan Sengel, yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Açık mikrofon etkinliğinde konuşan gençler, eğitimden sanata, kariyer planlarından yaşadıkları kentle ilgili beklentilerine kadar birçok konuda düşüncelerini paylaştı.

19 Mayıs'ın yalnızca belirli bir yaş grubuna değil, ülkenin geleceğine sahip çıkan herkese hitap ettiğini vurgulayan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı gençlere ithaf ederken aslında sadece belli bir yaş aralığından bahsetmiyordu. Kendini genç hisseden, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan herkesi işaret ediyordu. Bu nedenle burada bulunan, ülkesinin yarınlarını düşünen herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Umuyorum ki bütün hayallerinize ulaşabileceğiniz yarınlar sizlerin olur' dedi.

Gençlerin festival taleplerini de değerlendiren Başkan Sengel, Pamucak'ta bu yaz büyük bir organizasyona hazırlanıldığının müjdesini verdi. Başkan Sengel; '2019 yılından bu yana tüm zorluklara rağmen Pamucak'ta festivaller düzenledik. Geçtiğimiz yıl birçok yerde festivaller yasaklanmıştı. Ancak bu yıl çok kapsamlı bir festival gerçekleştireceğiz. 'Camp Station' adıyla düzenlenecek festivalde birçok sanatçı, etkinlik alanı ve parkuru yer alacak' dedi.

Gençlerin kültür ve gençlik merkezi taleplerini yerine getirmek için çalışmalarının olduğunun altını çizen Başkan Sengel; 'THK Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu'nun binası Efes Selçuk Belediyesi'ne teslim edilecek. Bu binayı yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte değerlendireceğiz ancak ilk düşüncemiz bu binayı Türkan Saylan Gençlik Merkezi olarak gençlerin kullanımına sunmak' dedi.

Açık mikrofon söyleşisinin ardından Ahmet Ferahlı Parkı'nda düzenlenen müzik dinletisiyle gençler keyifli anlar yaşadı.