Kocaeli'de İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğrencisi Alya Gül Keskin, atletizmde ilde üç derece elde edip Türkiye şampiyonasında üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de okul sporları atletizm branşında fırtına gibi esen Çınar Akademi öğrencisi Alya Gül Keskin, hem il genelinde hem de Türkiye şampiyonasında elde ettiği derecelerle atletizm camiasının dikkatini üzerine çekti. Genç sporcu, katıldığı üç farklı kategoride il dereceleri elde ederken, başarısını Türkiye 3.'lüğü ile taçlandırdı.

MADALYALARA AMBARGO KOYDU

Çınar Akademi 7. sınıf öğrencisi Alya Gül Keskin, 'Yıldız Kızlar' kategorisinde sergilediği üstün performansla hem kurumun hem de İzmit'in gururu oldu. Disiplinli antrenman programı ve yüksek kondisyonuyla rakiplerine şans tanımayan Keskin, pistte adeta madalyalara ambargo koydu.

İL ŞAMPİYONASI'NDA TAM HAKİMİYET

Kocaeli genelinde düzenlenen Okul Sporları Atletizm yarışmalarına damga vuran Alya Gül Keskin, üç farklı mesafede de kürsüye çıkmayı başardı.

Genç atlet Alya Gül Keskin, il düzeyinde sergilediği performansla dikkat çekti; 2000 metre yürüyüş ve 800 metre koşu branşlarında birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi olurken, 1.500 metre koşuda ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE 3'NCÜLÜĞÜ GELDİ!

İl genelindeki birinciliklerinin ardından rotayı ulusal şampiyonaya çeviren Alya Gül Keskin, Türkiye'nin en yetenekli genç atletlerinin yarıştığı platformda da pes etmedi.

Zorlu rakipleriyle girdiği kıyasıya mücadele sonunda Türkiye 3.'sü olarak bronz madalyayı boynuna taktı. Bu derece, Alya'nın ulusal düzeydeki potansiyelini de kanıtlamış oldu. Genç yetenek Alya Gül Keskin'in hedefi, önümüzdeki sezonlarda altın madalyayı Türkiye zirvesine taşımak.