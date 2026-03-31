İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sutopu U18 Erkek Takımı Türkiye üçüncüsü olurken, judocular Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak İzmir'e gurur yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri derecelerle kentin spor alanındaki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Sutopu U18 Erkek Takımı Türkiye üçüncüsü olurken, judocular Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası'nda kazandıkları 6 madalya ile İzmir'e gurur yaşattı.

İZMİR EKİBİNDEN TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu U18 Erkek Takımı, Türkiye Şampiyonası Yarı Final-Final müsabakaları sonucunda Türkiye üçüncüsü oldu.

27-29 Mart tarihlerinde Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarı finalde ENKA ile karşılaştı.

Seriyi 2-1 kaybeden Büyükşehir Belediyesi, üçüncülük maçında ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

NAMAĞLUP GELDİLER

İzmir ekibi şampiyona öncesi başarılı bir performans ortaya koydu. 29 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Kayseri Melikgazi Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen U18 Erkekler Bronz Grup Müsabakaları'nda 5'te 5 yaparak play-off'lara yükseldi.

20-22 Şubat tarihlerinde Konya'da oynanan Yarı Finale Yükselme Play-Off müsabakalarında da tüm rakiplerini mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Şampiyonası Yarı Final-Final etabına katılma hakkı kazanmıştı.

İZMİRLİ SPORCULARDAN TATAMİDE 6 MADALYA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judocuları, Spor Toto Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı. 28-29 Mart tarihlerinde Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, 52 ilden 778 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada 52 kiloda Ekin İtmeç, 70 kiloda İklima Önkol ve 81 kiloda Mustafa Beyazıt Yıldırım, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

57 kiloda Aybüke Gül ve 60 kiloda Enes Bilge gümüş madalya kazanırken, +78 kiloda Sema Mete ise bronz madalya elde etti. Sporculardan Azra Ceren Sevgi, şampiyonayı beşinci sırada tamamlayarak milli takıma seçilme hakkı kazandı.