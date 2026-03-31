Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik eleştirilerle ilgili sert bir açıklama yaptı. Çelik, Bursaspor'a yapılan desteğin sadece Başkan Bozbey'in değil, tüm Belediye Meclisi'nin kararı olduğunu vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yönelik son günlerde bazı mecralarda yapılan eleştiriler üzerine açıklama yaptı.

Başkan Çelik, Bursaspor'a Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteklerin yalnızca Bozbey'in değil, tüm Belediye Meclisi'nin ortak kararı olduğunu belirtti.

'Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekler, tüm partilerin oy birliğiyle alınan kararlardır' diyen Enes Çelik, bu desteği 'başkanımızın şahsi gayreti' olarak göstermeye çalışanların amacının, Bursaspor'a zarar vermek olduğunu söyledi. Açıklamasında, 'Bursaspor'a düşmanlık yapanlar, bu süreci fırsat bilip kulübümüze saldırmaya çalışmaktadır' diyen Çelik, her türlü desteği verenlere, hangi partiden olursa olsun, teşekkür ettiklerini ifade etti.

'BİZE DESTEK VEREN HERKES VEFA GEREĞİ SAYGI GÖRECEKTİR'

Çelik, 'Bize destek veren herkesin katkıları saygı görecektir. Bu görevi üstlendiğimiz sürece, Bursaspor'un arkasında durmaya devam edeceğiz' diyerek, Bursaspor'a yıllarca amatördeki zor günlerini izleyenlere karşı kale gibi duracaklarını da sözlerine ekledi.