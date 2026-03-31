Balıkesir'de düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası, 17 ilden yaklaşık 160 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı BC4 erkekler ve BC5 kadınlar klasmanlarında bronz madalya kazandı.

İZMİR (İGFA) - 23-29 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'na 17 ilden yaklaşık 160 sporcu katıldı.

Şampiyonada bireysel BC1, BC2, BC3, BC4 ve BC5 klasmanlarında aynı zamanda takım ve çiftler kategorilerinde müsabakalar oynandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı, BC2 klasmanında yarı finalde elenerek turnuvayı tamamladı. BC4 erkekler ve BC5 kadınlar klasmanlarında ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalarda mücadele eden takım sporcuları, sergiledikleri performansla dikkat çekti.