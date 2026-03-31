Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, geçtiğimiz hafta hem ulusal hem uluslararası arenada adeta tarih yazdı. Mavi-Beyazlılar, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla hem Türkiye'nin hem de Kocaeli'nin gururu oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un ilk başarısı geçtiğimiz hafta taekwondo branşından geldi. Belçika Açık Taekwondo Turnuvası'nda milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu sporcular önemli dereceler elde etti. Gençlerde Eymen Akyol 59 kiloda gümüş madalya kazanırken, büyüklerde Zehra Begüm Kavukcuoğlu +73 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

PARA JUDODA DÜNYA KUPASI GURURU

Kağıtspor'un uluslararası arenada elde ettiği başarılar bu haftada büyük gurur yaşattı. Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen 2026 IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) Para Judo Dünya Kupası'nda milli sporcularımızdan Merve Uslu gümüş, Zeynep Bozdemir ise bronz madalya kazandı.

Yozgat'ta düzenlenen Judown Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine Kağıtsporlu sporcular damga vurdu. Şevval Devrim, Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası biletini aldı. Diğer sporcular da milli takım kamplarına katılmaya hak kazandı. Ayrıca bu hafta düzenlenen bir diğer Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kağıtsporlu sporcular 4 bronz madalya kazanırken, iki sporcu da beşincilik elde etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası'nda Kağıtsporlu güreşçiler kürsüye çıktı. Okan Tahtacı gümüş, Yusuf Demir, Emrah Ormanoğlu ve Rıfat Eren Gıdak bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla 4 sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Ayrıca bu hafta Sakarya'da düzenlenen U15 Serbest Güreş grup müsabakalarında Kağıtsporlu sporcular önemli dereceler elde etti. Toplam 11 sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

KAĞITSPORLU EFELER YARI FİNALDE

Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı, başarılarla geçen bir sezonun ardından Play-Off turuna yükseldi. 1. Lig Play-Off çeyrek finalinde Şiran Akademi'yi 3-2 mağlup eden temsilcimiz yarı finale adını yazdırdı. Zorlu mücadelede gösterilen geri dönüş, takımın Süper Lig hedefini güçlendirdi.

Kağıtspor, uluslararası başarılara da adını altın harflerle yazdırmaya devam etti. Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda Merve Azak judo branşında altın madalya kazanırken, Emirhan Karahan bronz madalya elde etti.

Antalya'da 5 bin 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen Minik-Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası'nda Kağıtspor büyük başarı elde etti. Toplamda 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan kulüp, genel klasmanda Türkiye 3'üncüsü oldu. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 8 sporcu Balkan Şampiyonası'na, 2 sporcu ise Dünya Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Ayrıca Melisa Özge Özçalışır Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.