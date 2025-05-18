Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençlerin sporla buluştuğu heyecan dolu turnuvalarla kutluyor.KOCAELİ (İGFA) - En Sportif Fest kapsamında düzenlenen futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi ve dart müsabakalarında doyasıya eğlence, kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen spor organizasyonları futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi ve dart branşlarında düzenleniyor. Heyecanlı ve bir o kadar çekişmeli anlara sahne olan turnuvalarda 1100 sporcu mücadele veriyor.

Türkiye’nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest’te Kocaeli’nin genç yetenekleri kıyasıya mücadele ediyor. Genç Lig Spor Oyunları’nın futbol ayağı Kocaeli Üniversitesi sahasında gerçekleşiyor.

12 Mayıs’ta start alan turnuvada 49 takım 8 ayrı grupta tek devreli lig usulüne göre karşılaşıyor.

Grup maçlarının devam ettiği turnuvada final maçının Haziran ayının ilk haftasında oynanması planlanıyor. Basketbol, voleybol, masa tenisi, ayak tenisi ve dart müsabakaları ise kutlamaların ana merkezi İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşiyor.

Branşların finali ise 19 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.

Turnuva, gençlerin hem rekabet etmesi hem de dostluklarını pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor