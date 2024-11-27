Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki duraklarda temizlik çalışmaları yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla duraklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, kent genelinde bulunan 4 bin 142 adet çeşitli ebatlarda kapalı yolcu durağını periyodik olarak temizliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen hizmetler kapsamında vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla kent genelinde 4 bin 142 adet çeşitli ebatlarda kapalı yolcu durağı bulunuyor. Günlük hayatta yoğun bir şekilde kullanılan ve yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan duraklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hem yenileniyor hem temizleniyor.

Kocaeli genelinde farklı özelliklere sahip toplam 4 bin 142 adet kapalı yolcu duraklarının temizlikleri ve bakımları ekipler tarafından periyodik olarak yapılıyor. Bu kapsamda Toplu Taşıma Müdürlüğü’ne ait 2 adet durak yıkama aracı ile birlikte günde yaklaşık olarak 50 adet kapalı yolcu durağı yıkanıyor.