Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Haziran tarihlerinde İzmit Millet Bahçesi'nde 'Karneval Çocuk Şenliği' düzenliyor. Karne hediyesi tadında gerçekleştirilecek olan etkinlikte Kocaelili çocuklar, yaz tatiline renkli bir başlangıç yapacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi 'Kılavuz Gençlik' projeleri ile adeta fark yaratıyor.

Model ve ödüllü gençlik projesi 'Kılavuz Gençlik' çatısı altında faaliyet gösteren Bilgievleri, Akademi Liseler, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara yönelik çalışmalarla öğrencilerin akademik, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan birçok eğitim ve faaliyet alanı oluşturdu.

YAZ TATİLİNE RENKLİ BİR BAŞLANGIÇ

Eğitim öğretim dönemi sonunda karne alacak öğrencileri yıl boyunca gösterdikleri emek ve özverilerinden dolayı ödüllendirmek için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ailelerin de katılımıyla çocuklara unutulmaz bir karne hediyesi anısı yaşatacak. İzmit Millet Bahçesi'nde 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 'Karneval Çocuk Şenliği' ile çocuklar yaz tatiline rengârenk bir başlangıç yapacak.

TÜM ÇOCUKLAR BÜYÜK ŞÖLENE DAVETLİ

Kocaeli'de tüm çocukların davetli olduğu Karneval Çocuk Şenliği'nde; Lemi Filozof ve Zuzi ile çocuk şarkıları, Can Ozan ile müzik dolu anlar, interaktif oyunlar, sürpriz hediyeler, eğlenceli yarışmalar, VR deneyimleri ve spor etkinlikleri çocuklara festival tadında anlar yaşatacak.

Ahşap topaç, rüzgârgülü, yüz boyama, vitray boyama, 3D boyama, kâğıt uçak yapımı, çocuk kruvasan ve daha birçok atölye ile 12.00-18.00 saatleri arasında çocuklar, hem eğlenecek hem öğrenecek hem de sosyalleşerek keyifli ve verimli bir şekilde vakit geçirecek.

UNUTULMAZ ANILAR KARNEVAL'DA YAŞANACAK

'Harika Kanatlar', 'Sevimli Dostlar', 'Oyun Abisi', 'Anadolu Ateşi Kıvılcım', 'KADM Futbol', 'Niloya' ve 'Rafadan Tayfa' gibi sahne gösterileri ile iki gün boyunca çocuklar için kahkaha, gençler için eğlence, aileler için unutulmaz anılar Karneval'da yaşanacak.

Öte yandan İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da kapılarını ziyaretçileri açacak. İki gün sürecek Karneval Çocuk Şenliği'nde Başkan Büyükakın'dan çocuklara karne hediyesi olan Lunapark,13.00-17.00 saatleri arasında 7-18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olacak.