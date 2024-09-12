Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sonbahar döneminde yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteği sağlayacakKOCAELİ (İGFA) - >Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesine yönelik desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği, “2024 yılı Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere tohum desteğinde bulunacak. Yüzde 75 hibeli destek doğrultusunda üreticilerden talepler alınmaya başlandı.

ARPA, SÜTOTU, YEM BEZELYESİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, yaklaşık 3 bin çiftçiye arpa, sütotu ve yem bezelyesi tohumlarından oluşan tohum desteği verilecek. Destek kapsamında, üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle belirlenen yerlerde talepte bulunabilecek.

TALEPLER ALINMAYA BAŞLANDI

Destekten yararlanmak isteyen İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne (Valilik yanı, Real AVM otoparkında), Kandıra’daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi’nin yeni hizmet binasında bulunan Büyükşehir hizmet birimine, 20 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki çiftçiler 16-17 Eylül tarihleri arasında Büyükşehir Gebze Hizmet Binası, Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise 19-20 Eylül tarihleri arasında Karamürsel KO-MEK binasında talepte bulanabilecek.