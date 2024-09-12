Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 3,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,4 artış kaydetti. Perakende satış hacminde bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları ön plana çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni yayımladı.

Buna göre ticaret satış hacmi (2021=100) Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,6 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,8 arttı

Ticaret satış hacmi ile perakende satış hacminde yıllık ve aylık değişim oranları Temmuz ayı toplantısına şöyle yansıdı: