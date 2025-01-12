Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret eden STK temsilcileri, Kocaeli’ye kazandırılan eser ve hizmetler için kendisine teşekkürlerini iletti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükakın, makamında ağırladığı heyetlerle şehrin bugünü ve geleceği üzerine istişarelerde bulunuyor.

Şehirlerin kalkınmasında ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının kilit rol oynadığını da dile getiren Başkan Büyükakın, “STK’larla kurduğumuz güçlü diyalog ve ortak çalışmalarla, sosyal sorunlara çözüm üretmeye ve kentteki yaşam kalitesini artırmaya yönelik örnek bir yönetim modeli sergiliyoruz” dedi.

Bu ziyaretler sırasında Hereke Vanlılar Derneği Başkanı Fevzi Demir ve yönetim kurulu üyeleri, İMES Yolu projesine verdiği destek için Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini iletti. Dernek temsilcileri, projenin hayata geçirilmesinin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu bildiklerini söyleyerek, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bu proje için bir kez daha sizlere çok teşekkür ederiz. Samimi yaklaşımınız ve halkımıza olan yakın ilginizden dolayı da ayrıca size teşekkür etmek istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Büyükakın’ı ziyaret ederek, toplumda birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi adına yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Dernek Başkanı Keleş, “Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliktir. Bu anlayışla çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonu Başkanı Şükrü Başaran ve yönetimi, Başkan Büyükakın’a “Akça Koca Bey Gençlik Otağı Projesi”ne verdiği destek için teşekkür etti. 2021 yılında 9 dernekle kurulan ve bugün 18 dernekle faaliyetlerine devam eden Federasyon, geçmişten bugüne kültürel mirası yaşatma misyonunu sürdürüyor. Başkan Büyükakın, “Köklü tarihimizden aldığımız güçle geçmişimizi bugüne ve yarına taşımak hepimizin görevidir. Bu projelere destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.