Edirne futbolunun altyapıdaki lokomotiflerinden Keşan Genç Ordu Spor Kulübü, yerel başarılarını ulusal düzeye taşımak için yola koyuldu. Edirne U-15 Ligi'nde üst üste 5. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek kırılması zor bir rekora imza atan 'Genç Ordu', Türkiye Şampiyonası Grup Maçları'nda Edirne'yi temsil etmek üzere Kocaeli'ye gitti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de kazandığı 5. üst üste şampiyonlukla bölgenin gururu olan Keşan Genç Ordu Spor Kulübü, 12-14 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları için Keşan'ın genç yeteneklerini bünyesinde barındıran ve disiplinli altyapı çalışmalarıyla tanınan Keşan Genç Ordu Spor Kulübü, yeni bir başarı hikayesi yazmak için sahaya çıkıyor.

Edirne il şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılan kafile, teknik heyet ve futbolcuların yüksek motivasyonuyla yola çıktı.

Kocaeli'de oynanacak olan grup maçlarında temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor. Teknik heyet tarafından yapılan açıklamada, 'Edirne'yi ve Keşan'ı en iyi şekilde temsil etmek için hazırız. Çocuklarımıza güveniyoruz; hedefimiz Kocaeli'den şampiyon dönerek bir üst turda yolumuza devam etmek' ifadelerine yer verildi.