Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı popülasyonuna katkı sunması için yaptırılan 100 yapay resif Gebze Eskihisar’da suya indirildi.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Körfezi’nin korunması ve su kalitesinin arttırılması kapsamında önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde deniz yaşamını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan yapay resif projesinin startını Gebze’den verdi.

Buna göre Kocaeli’de balık popülasyonunun artırılması ve küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi amacıyla tasarlanan yapay resifler Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde suya bırakıldı. Denize yapay resif bırakma programında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, Körfez’in yeniden hayat bulması için çalıştıklarını söyledi.

KÖRFEZ’DE DENİZ YAŞAMI ZENGİNLEŞECEK

Büyükşehir, doğal deniz yaşamını korumak ve çoğaltmak için Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gebze Eskihisar Sahili’nde belirlenen noktaya canlı çeşitliliğini artırması ve nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına katkı sunması amacıyla deniz şartlarına dayanıklı olacak şekilde 100 adet beton bloktan oluşan ve yaklaşık ağırlığı 1.5-1.7 ton arasında değişen yapay resifler denizle buluşturuldu. Yapay resifler sayesinde İzmit Körfezi’nde deniz yaşamının daha da zenginleşmesi ve balıkçılık potansiyelinin artması amaçlanıyor.

İLK RESİFLER DENİZE BIRAKILDI

Projenin ilk resifleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı törenle denize bırakıldı. Gebze Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde gerçekleşen denize yapay resif bırakma törenine Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Mustafa Sarı, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Eskihisar balıkçı esnafı katıldı.