Nilüfer Belediye Meclisi, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Sokak Hayvanları Komisyonu kurulmasına oy birliğiyle karar verdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısı Başkan Vekili Mahmut Demiröz başkanlığında Halk Evi’ndeki Nilüfer Barış Meclisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Meclis Üyesi Mehtap Esen tarafından sunulan Sokak Hayvanları Komisyonu kurulması önergesi kabul edildi.

Meclis’te, kentteki sokak hayvanları ile ilgili sorunları, sıkıntıları en aza indirmek ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürüterek ortak akıl ile çözüm yolları bulmak için 5 kişilik bir komisyon oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi. Başkanlığını Meclis Üyesi Mehtap Esen’in yapacağı komisyonda; Berna Hacer Bilici, Ali Ekber Can, Tuğçe Savaş ve Rahime Nur Gökçe yer alıyor.

Komisyonun bir an önce iç tüzüğünü hazırlayarak çalışmalara başlamayı hedeflediklerini belirten Mehtap Esen, "Sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm üretmek ve mahallelerden gelen talepleri dikkate alarak belediye ile vatandaşlar arasında köprü olmak istiyoruz" dedi.

Nilüfer'i sokak hayvanları için de daha yaşanabilir ve güvenli bir kent haline getirmek istediklerini vurgulayan Esen, "Sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımı, kısırlaştırılması ve tedavileri için Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Hızlı bir şekilde harekete geçerek çözümler üretmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.