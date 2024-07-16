Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin 12 ilçesinde kent sakinlerine aşure ikram etmeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikram etkinliğini bu yıl da gerçekleştiriyor. Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayında gerçekleştirilen aşure dağıtımında vatandaşlar bu bereketli günden paylarını alıyor. Büyükşehir’in aşure dağıtımı bugün Kartepe Köseköy Pazarı ve Çayırova Fatih Caddesi’nde başladı. Etkinlik paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, dağıtılan aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlar bu lezzetli ikramdan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KARTEPE VE ÇAYIROVA

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muharrem ayı nedeniyle pazar alanlarında ve belirlenen merkezi noktalarda esnafa ve vatandaşa aşure ikram ediyor. Bu kapsamda Kartepe Köseköy Pazarı ve Çayırova Fatih Caddesi’nde aşure dağıtıldı. Büyükşehir’in aşure ikramı 17 Temmuz Çarşamba günü (yarın) 4 noktada vatandaşlar ile buluşacak. Buna göre 13.30’da Gölcük Anıtpark ve Eski Kandıra Belediyesi’nin karşısında, 16.00’da Dilovası Kent Meydanı’nda, 20.30’da ise Başiskele Sahili’nde aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.