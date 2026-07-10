Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın seçim döneminde kamuoyuyla paylaştığı kadın ve aile odaklı vizyonun önemli yansımalarından biri olan 'Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı' için ilk adımlar atılıyor. Türkiye'ye örnek olması hedeflenen proje; kadınlar, çocuklar ve ailelere yönelik çok yönlü hizmetleri tek çatı altında buluşturarak sosyal yaşama yeni bir soluk kazandıracak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde açıkladığı seçim beyannamesinde, 'Kocaeli'nin kurumsal, toplumsal, sosyal ve ekonomik yenilenmesi sürecinde kadınların katkısına başvuracağız. Kadın ve aile için psikolojik desteklerden ekonomik desteklere, ortak akıl platformlarından ortak iş projelerine kadar çok sayıda başlık altında yeni projeleri şehrimize kazandıracağız. Şehrin yenilenmesinde kadınlar öncü olacak' ifadelerine yer vermişti. Bu kapsamda İzmit Doğu Kışla Parkı'nın 'Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı'na' dönüşüm süreci bu vizyonun önemli projelerinden biri olarak hayata geçiriliyor.

ANNE ŞEHİR, ANA OCAĞI'NIN KALBİNDE YER ALACAK

Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı bünyesinde hizmet verecek Anne Şehir Merkezi, kadınların sosyal yaşama daha aktif katılımını destekleyen kapsamlı hizmetleriyle öne çıkacak.

Spor, eğitim, hobi ve danışmanlık hizmetleri sayesinde kadınlar hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini destekleyecek imkânlara erişirken, aileler güvenli ve destekleyici bir sosyal yaşam alanında bir araya gelme fırsatı bulacak.

Merkez bünyesindeki spor salonundan kadınlar ücretsiz olarak faydalanabilecek, çocuğu olan anneler ise çocuklarını Anne Yanı Sınıflarına güvenle emanet ederek gönül rahatlığıyla spor ve diğer faaliyetlere katılabilecek.

Tesis, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleriyle kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyen bütüncül bir hizmet anlayışı sunarken, düzenlenecek hobi atölyeleriyle de üretime ve sosyal yaşama katılımlarını güçlendirecek.

KADINLAR ÜRETECEK, ÇOCUKLAR GELİŞECEK

Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı; kadınların eğitim, girişimcilik ve üretim süreçlerine katılımını destekleyen atölyeler, danışmanlık hizmetleri ve kooperatif çalışmalarıyla ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde dahil olmalarını amaçlıyor. Çocuklar ise bilim atölyeleri, oyun sokakları, oyuncak kütüphanesi, doğa ve macera parkurları gibi alanlarda hem eğlenip hem öğrenme fırsatı bulacak.

ONLARCA FONKSİYON TEK MERKEZDE

Proje kapsamında sağlıklı yaşam merkezi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezi, oyuncak ve bebek kütüphanesi, çocuk oyun sokağı, kadın kooperatifleri koordinasyon merkezi ve ürün mağazası, tarım ve şifalı bitkiler alanı, Lokomotif Çocuk Köyü, VR Deneyim Merkezi, stüdyo, çocuk meclisi, açık hava sineması, sahne ve etkinlik alanları, rehabilitasyon bahçeleri, spor ve aktivite parkurları, mescid, emzirme odaları ve erişilebilir yaşam alanları yer alacak.

GÖNÜL BAHÇEM AİLELERİ BULUŞTURACAK

Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı içerisinde hizmet verecek 'Gönül Bahçem Davet Evi', kadınların ve ailelerin bir araya gelebileceği özel bir sosyal yaşam alanı olacak.

Merkezde seminer, söyleşi ve eğitim programlarının yanı sıra mevlit organizasyonları, gün buluşmaları, kız isteme, diş buğdayı ve benzeri özel gün etkinlikleri için de ücretsiz kullanım imkânı sunulacak. Gönül Bahçem, aile bağlarını güçlendiren, sosyal dayanışmayı artıran ve kadınların güvenle bir araya gelebileceği örnek bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

KADIN KOOPERATİFLERİ EKONOMİYE GÜÇ KATACAK

Ana Ocağı, kadın kooperatifleri ile KOMEK kursiyerlerinin ürettiği el emeği ürünleri ziyaretçilerle buluşturacak satış alanları ve KOMEK Sepeti Mağazası ile kadın girişimciliğini destekleyecek.

Eğitim programları, üretim atölyeleri ve satış noktaları sayesinde kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımı ve ekonomik bağımsızlıklarının desteklenmesi hedeflenirken, Kocaeli'ye özgü yerel ürünler de vatandaşlarla buluşturularak yerel üretimin görünürlüğüne ve kent ekonomisine katkı sağlayacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN MERKEZİ OLACAK

Proje, çevre dostu uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji sistemleri, yağmur suyu hasadı, sıfır atık uygulamaları, kompost alanları, şifalı bitki bahçeleri ve ekoloji atölyeleriyle hem çocuklarda hem de ailelerde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



GENÇLER İÇİN SPOR VE YAŞAM ALANLARI

Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı, gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek yeni yaşam alanlarına da ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında mahallede yaşayan gençlerin faydalanabileceği spor salonu ile savunma sporları başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği alanlar oluşturularak sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÜÇ ETAPTA HAYATA GEÇİRİLECEK

Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı üç etap halinde tamamlanacak. İlk etapta mevcut yapıların dönüşümüyle 'Oyuncak Kütüphanesi', 'Çocuk Meclisi', 'Etüt Merkezi', 'KOMEK Atölyeleri', 'Kadın Danışma Merkezi', 'Kooperatif Koordinasyon Merkezi', 'Hobi Merkezi', 'Stüdyo', 'VR Deneyim Merkezi', 'Bebek Kütüphanesi' ile 'Hoş Geldin Bebek Eğitim ve Koordinasyon Merkezleri' hizmete açılacak. İkinci etapta Anne Şehir Merkezi, Antikkapı Sosyal Tesisi, Çok Amaçlı Salon, çocuk aktivite parkurları ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleri tamamlanacak. Son etapta ise geleneksel mimariye uygun çadırlar, kültürel alanlar, konsept sergi noktaları ve aile temalı müze projeye eklenecek.

GÜNDE 5 BİN ZİYARETÇİYE ULAŞACAK

İlk faz tamamlandığında günlük bin ila bin 500 kişiye hizmet vermesi planlanan merkezin ikinci faz sonunda 2 bin 500 ila 3 bin 500, tüm etapların tamamlanmasıyla ise günlük 4 bin ila 5 bin ziyaretçiyi ağırlayabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı projesinin 2027 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

KOCAELİ'DEN TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Kadınların güçlenmesini, çocukların güvenle gelişmesini ve aile yapısının desteklenmesini merkeze alan Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı; eğitim, üretim, kültür, sağlık ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturacak. İzmit Doğu Kışla Parkı'nda hayata geçirilen proje, Kocaeli'de sosyal yaşamı güçlendirirken, Başkan Büyükakın'ın seçim döneminde ortaya koyduğu kadın ve aile odaklı vizyonun önemli bir yansıması olarak Türkiye'ye örnek olması hedeflenen kapsamlı bir yaşam merkezi olacak.