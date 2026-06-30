Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, eğitimlerden sektör buluşmalarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı 'Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'; eğitimden sektör buluşmalarına, toplantılardan iş birliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Çok yönlü kullanım alanlarıyla Mersin'de benzeri bulunmayan merkez; gençleri, girişimcileri, akademiyi, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

Bu kapsamda merkezde 'Satışta Etki ve İkna' eğitimi düzenlenirken, Mersin Perakende İş İnsanları Derneği (MEPİAD) üyeleri de bir araya gelerek, perakende sektöründeki güncel gelişmeleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

KAMPÜS MERSİN VE GARAJ MERSİN, KENTTE BU KAPSAMDA HİZMET VEREN İLK VE TEK MERKEZ:

Bu kapsamda merkezde 'Satışta Etki ve İkna' başlıklı bir eğitim düzenlendi. Sektör temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler ve ilgili paydaşların katıldığı eğitimde satış teknikleri, etkili iletişim ve ikna yöntemleri ele alındı.

Öte yandan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, Mersin Perakende İş İnsanları Derneği'ni de (MEPİAD) ağırladı. İş dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, perakende sektöründeki güncel gelişmeler ile sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

'Üniversite-Sanayi-Kent İş Birliğini Güçlendiren Yeni Nesil Ekosistem' mottosuyla faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin; modern toplantı salonları, eğitim alanları, ortak çalışma ofisleri ve etkinlik mekânlarıyla yalnızca eğitimlerin değil; kurumsal toplantıların, sektör buluşmalarının, girişimcilik programlarının ve iş birliği organizasyonlarının da merkezi olmayı sürdürüyor.

Mersin'de bu kapsamda hizmet veren ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin; kentin girişimcilik, istihdam ve inovasyon ekosistemine değer katıyor.