Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri tarafından bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanan Dr. Sadık Ahmet Yaya Üst Geçidi, modern görünümü ve güvenli zeminiyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla kent genelindeki yaya üst geçitlerinde bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Tesisler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit'te bulunan Dr. Sadık Ahmet Yaya Üst Geçidi baştan sona yenilendi.

41 Burda AVM güzergâhında yer alan ve gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı üst geçitte, zamanla yıpranan kauçuk zemin kaplaması kullanım ömrünü tamamladı. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu geçiş yapabilmesi için harekete geçen ekipler, eski kaplamayı tamamen sökerek yerine yeni zemin kaplaması uyguladı.

DAHA GÜVENLİ VE MODERN GÖRÜNÜM

Çalışmalar kapsamında yalnızca zemin değil, üst geçidin korkulukları ve merdivenleri de boyanarak daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuldu. Baştan sona yenilenen üst geçit, hem güvenli hem de konforlu yapısıyla yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından üst geçit, eski ve yıpranmış görüntüsünden kurtularak modern yüzüyle bölge halkının hizmetine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde periyodik bakım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.