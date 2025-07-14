Kocaeli için özel tasarlanan tramvayların 9’uncusu raylara indirildi. 10 araçlık filonun son aracı da kısa sürede ilimize gelerek filoya dahil olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de şehir içi ulaşımın çehresini değiştiren tramvay filosu güçlenmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 10 tramvay aracından 9’uncusu geçtiğimiz gün raylara indirildi. Vatandaşlara konforlu ulaşım sunmayı hedefleyen Büyükşehir, son tramvay aracını da kısa süre içinde teslim alacak.

ULAŞIMDA EMİN ADIMLARLA İLERLENİYOR

Ulaşımda kalite, konfor ve çevreci yaklaşımı benimseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu vizyon doğrultusunda filosunu genişletiyor. Gerek şehir içi gerek 200 ve 250 numaralı otobüslerle şehirlerarası yolculuklarda yoğun şekilde tercih edilen Büyükşehir’in ulaşım hizmetleri, gelecek planlanarak inşa ediliyor.

ARAÇLAR KOCAELİ İÇİN ÖZEL TASARLANDI

Ankara’da üretilen ve Kocaeli için özel olarak tasarlanan tramvay araçları, ulaşımda vizyonun simgesi haline geldi. 33 metre uzunluğundaki modern araçlar, 298 yolcu kapasitesine sahip. 66 yolcu oturarak, 232 yolcu ayakta seyahat edebiliyor. Araçlar, son teknolojiye uygun olarak tasarlanırken bakım-onarım giderlerini minimumda tutacak şekilde dizayn edildi.

YENİ FİLO TAMAMLANMAK ÜZERE

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi’nin 10 adet tramvay aracı alımı kapsamında son araç da çok kısa süre içinde Kocaeli’ye ulaşacak. Böylece ulaşım filosu daha da güçlenecek.