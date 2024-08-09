Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu 5 ilçede bazı bölgelere karavan park edilmesini yasakladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son günlerde karavanlar konusunda artan şikâyetler üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu bazı bölgelerde karavan park edilmesini yasakladı. Yasak 12 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

UTDK KARARLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karavanlar konusunda artan şikâyetler üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde çok sayıda karavan parklandığı, söz konusu karavanların bu alanda park halinde uzun süre kaldığı ve vatandaşların araçlarına park alanı bulamadığı tespit edildi. Tespitin ardından Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu bazı bölgelerde karavan park edilmesini yasakladı.

5 İLÇEDE YASAKLANAN ALANLAR

01 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1056 sayılı UTDK Kararı ile Darıca Millet Bahçesi A Otoparkı, Gölcük Değirmendere Sahil Şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi Sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu Otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi yasaklandı. Park yasağı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

GEÇİCİ KARAVAN ALANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye ana binasının arkasında bulunan otopark alanındaki düzensiz parklanma içinde önemli bir karar alındı. Bu kapsamında düzensiz parklanmayı engellemek amacıyla 05.08.2024 tarih ve 2024/1071 sayılı UTDK kararı ile otopark alanındaki J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanlar “Geçici Karavan Park Alanı” olarak belirlendi. Bu alanlar dışında park etmeyi yasaklayan Büyükşehir, Kocaeli genelinde karavan park alanı ihtiyacını karşılamak için proje çalışmalarına devam ediyor.