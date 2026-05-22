KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle Gebze, Dilovası, Körfez ve Derince'de kurulan kurban pazarlarında düzenli ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Günlük periyotlarla yapılan çalışmalarda kurban çadırları, hayvan bekleme alanları ve çevresindeki riskli noktalar titizlikle ilaçlanıyor. Vatandaşların kurban alım-satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, bayram süresince de devam edecek.

İlaçlama çalışmalarıyla birlikte karasinek, sivrisinek larvaları ve kene gibi zararlıların üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, insan ve hayvan sağlığını ön planda tutarak kurban satış alanlarında sağlık koşullarının korunması için yoğun çaba gösteriyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜRÜNLER KULLANILIYOR

Çalışmalarda, çevreye ve canlı sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor. Ayrıca hayvan dışkılarının bulunduğu alanlarda da düzenli ilaçlama yapılırken, çadır çevrelerine ise karasinek ve sivrisineğe karşı tuzak çuvalları yerleştiriliyor.