Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8'inci Etnospor Kültür Festivali'nde açtığı stantla kentin coğrafi işaretli ürünlerini, kültürel değerlerini ve gastronomi zenginliğini ziyaretçilerle buluşturdu. Festivalde Kayseri standı yoğun ilgi görürken, katılımcılara Kayseri mantısı ve baklava gibi ürünlerden ikram edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de özel standıyla yerini aldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen görkemli açılış programına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş da katılırken, açılışın ardından Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla kültür, turizm ve gastronomi alanında yürüttüğü tanıtım faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, festival kapsamında Kayseri'nin zengin kültürel mirasını ve yöresel değerlerini tanıttı.

UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer alan Kayseri'nin birbirinden özel lezzetleri festival ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Kayseri pastırması, sucuk, mantı, nevzine tatlısı gibi coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği stantta, kentin kültürel değerlerinden Soğanlı Bebeği de tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kültür envanteri kapsamındaki eserlerin de yer aldığı stantta, Kayseri'nin tarihi, kültürü ve gastronomi birikimi ziyaretçilere kapsamlı şekilde aktarıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 32 coğrafi işaretli ürüne sahip Kayseri'nin önemli değerleri festivalde ön plana çıkarılırken, Avrupa Birliği tarafından tescillenen Türkiye'nin 46'ncı coğrafi işaretli ürünü olan Kayseri Pastırması da ziyaretçilere tanıtıldı.

Festival boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesi standında katılımcılara Kayseri mantısı ve baklava gibi ürünler ikram edilirken, ziyaretçiler hem yöresel lezzetleri tatma hem de Kayseri'nin kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanlarını taşıyacak olan Kayseri'nin uluslararası vizyonunu da yansıtan Büyükşehir Belediyesi standı, festival ziyaretçilerinden tam not aldı. Kayseri'nin kültürel mirasını, geleneksel değerlerini ve gastronomi zenginliğini dünya ölçeğinde tanıtma hedefiyle hazırlanan stant, şehrin yükselen marka değerini ziyaretçilere yansıttı.