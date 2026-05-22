İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte artan mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni mezarlık alanlarını hizmete alıyor. Bu kapsamda Buca Zafer Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen 110 dönümlük alan defin hizmetine açıldı. Metropol ilçelerde yaşayan yurttaşların hizmetine sunulan yeni mezarlık 22 bin defin kapasitesine sahip.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, yeni alanın özellikle metropol ilçelerde yaşayan yurttaşların ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Elitaş, 'Daha önce Konak, Karabağlar, Buca, Narlıdere ve Balçova'da yaşayan yurttaşlarımızı Seferihisar ve Kemalpaşa gibi ilçelere yönlendiriyorduk. Artık tüm yurttaşlarımız cenazelerini bu alana defnedebilecek. Kara gömü dediğimiz lahitsiz defin işlemlerine başladık. Çevre düzenlemesi ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Artan nüfusu göz önünde bulundurarak yeni açtığımız mezarlık alanlarında iki katlı lahit mezar uygulamasını da hayata geçiriyoruz. Burada iki katlı lahit mezarlar da yer alacak' dedi. Elitaş, ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü de kaydetti.