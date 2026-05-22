Modern kurban kesim yeriyle Kayseri'de tek, Türkiye'de örnek olan Kayseri Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına 400 personelin görevli olduğu Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kurban kesim ve satış yerini hazır hâle getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kurban kesim ve satış yerinde basın mensuplarına bilgiler aktaran Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin kurban hizmetinin Kayseri'de tek olduğunu, Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu söyledi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül ile birlikte kurban kesim ve satış yeri hakkında basın mensuplarına bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanı olması, tüm detayların düşünülmüş olması dolayısıyla vatandaşlarda memnuniyet oluşturduğunu vurguladı.

Kurban ibadetinin manevi hassasiyetine uygun şekilde tüm detayların düşünüldüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır gelenek hâline getirdiğimiz bir mezbahada kurban kesim hizmeti sunuyoruz. Allah nasip ederse bu sene vatandaşlarımız 13. kez burada kurbanlarını kesecekler. Kocasinan Belediyesi ekipleri gerekli işlemleri yaparak atıkları bertaraf edecek. Bütün çabamız; hemşehrilerimizin kurban kesimini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmesi, aynı zamanda çevreyi olumsuz etkileyecek hiçbir görüntüye veya duruma mahal verilmemesidir' ifadelerine yer verdi.

Henüz kurbanını almayan tüm vatandaşları buraya beklediklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kurbanlığını henüz almamış ya da nereden alacağını düşünen vatandaşlarımız için de şunu hatırlatmak isterim. Erkilet Bülbülpınarı'ndaki kesim noktamızın hemen yanında kurban satış alanımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde sıra alarak bayramın ilk günü hangi saatte kesim yapılacağını öğrenebilecek' diye konuştu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Bakanlık ve Valilik koordinasyonunda belediyelerle birlikte kapsamlı tedbirler aldıklarını belirterek, Kayseri'de kurbanlık arzı konusunda herhangi bir sıkıntının bulunmadığını açıkladı.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül de ruhsatlı kesim alanlarının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ve özellikle tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklara karşı veteriner hekimlerin gerekli kontrolleri gerçekleştirdiğini belirterek, kayıtlı ve küpeli hayvanların resmî kesim alanlarında kesilmesi sayesinde vatandaşların olası mağduriyetlerde tazminat haklarından da yararlanabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kurban kesim alanında deneme kesimi gerçekleştirildi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesinin Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde 130 bin metrekare alana kurulan ve Kayseri'de tek, Türkiye'de sayılı olan kurban kesim ve satış alanındaki hazırlıklar tamamlandı. 200 adet büyükbaş hayvan satış alanı, 84 adet küçükbaş hayvan satış alanı, 3 bin araçlık otopark, 3 adet büyükbaş kesim ünitesi, 2 adet küçükbaş kesim ünitesi ile dinlenme ve bekleme alanlarının bulunduğu tesis, yaklaşık 400 personel ile hizmet verecek. Kocasinan Belediyesi, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisi ile diğer kesim yerlerinde kontrollü giriş ve çıkış noktaları oluşturdu. Profesyonel şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl 13. organizasyonunu gerçekleştirecek olan Kocasinan Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara daha konforlu hizmet sunacak.