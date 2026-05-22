Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Aşçılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Bir Sofrada Bursa Mutfağı' etkinliği, kentin sahip olduğu zengin gastronomi kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.

BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirilen ve 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası', Bursa'da da önemli bir programla kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki etkinliğe, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Osman Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve gastronomi sektörünün temsilcileri katıldı.

Program, moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım'ın yaptığı 'Osmanlı Saray Mutfak Kültürü' söyleşisiyle başladı. Öğretim Görevlisi Erdoğan Bozan 'Osmanlı mutfağının kültürü ve bölümleri', Şef Alparslan Bayrak 'Osmanlı yemeklerinin otel menülerinde kullanılması', Şef Tarık Nimet Kahriman 'Osmanlı dönemi yemek çeşitleri' başlıklarında bilgi paylaşımında bulundu.

Daha sonra Şef Dr. Aysel Gürel yönetiminde sahne alan 'Gastromüzik Korosu', seslendirdikleri eserlerle büyük beğeni topladı. Ödüllü Bursa lezzetleri bilgi yarışmasında ise katılımcılar keyifli bir vakit geçirdi. Şef Şükran Kaymak ve Şef Barış Uysal tarafından Bursa mutfağına özgü geleneksel tarifler ise uygulamalı olarak tanıtıldı. Program kapsamında Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri de katılımcılara ikram edildi.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Türk mutfak kültürünün ana merkezlerinden birinin de Bursa olduğuna söyledi. Bursa'nın mutfak kültürünü yaşatan müstesna şehirlerin başında geldiğini belirten Vali Ayyıldız, 'Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış Bursa'nın mutfağı, yalnızca damaklara hitap eden bir lezzet çeşitliliği değildir. Aynı zamanda köklü bir medeniyet anlayışının da sofradaki tezahürüdür. Geleneksel tariflerimizin kayıt altına alınması ve genç kuşakların bu mirasa sahip çıkması, kültürel devamlılık açısından son derece kıymetlidir' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin ise, zengin bir medeniyet coğrafyasına sahip olan Bursa'nın muazzam bir mutfak kültürünü de barındırdığını ifade etti. Düzenlenen programla bu mirası korumayı ve dünyaya hakkıyla tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Şahin, lezzet ve kültür yolculuğunun Bursa'ya, turizme ve esnafa hayırlı olmasını diledi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Bursa'nın Türk mutfak kültürünü en iyi temsil eden şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Bursa mutfağının Osmanlı saray kültürünün inceliğini, Anadolu'nun bereketini ve Balkan coğrafyasının zenginliğini aynı sofrada buluşturduğunu belirten Yılmaz, geçmişten geleceğe uzanan bir kültür hazinesine sahip olduklarının altını çizdi.

Program, Vali Erol Ayyıldız ve protokol üyelerinin konuk şeflere hediye takdimiyle sona erdi.