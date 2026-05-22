Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türkoloji Zirvesi kapsamında Kayseri'de bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Talas Millet Bahçesi'nde oluşturulan Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Yıldırım, millet bahçesinin yeni adının 'Türk Dünyası Millet Bahçesi' olduğunu açıklayarak, 'Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Türkoloji Zirvesi kapsamında şehirde bir dizi programa katılan Binali Yıldırım; Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Kayseri Talas Belediyesi ziyaretlerinin ardından Talas Millet Bahçesi'ne geçti. Alan girişinde vatandaşlarla yakından ilgilenen Yıldırım, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

'ORTAK ALFABE, TÜRK DÜNYASININ EN BÜYÜK ADIMLARINDAN BİRİ'

Talas Belediyesinin taş atölyesinde özel olarak hazırlanan Ortak Türk Alfabesi Anıtı önünde konuşan Binali Yıldırım, ortak alfabenin Türk dünyasının geleceği açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti.

Yıldırım, 'Bu bizim için güzel bir sürpriz oldu. Ortak Türk Alfabesi'ni, Türk dünyasının ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın entegrasyonuna giden yolda atılmış en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Türkistan coğrafyasındaki kardeş ülkeler uzun yıllar Kiril alfabesi kullandı. Bu durum dilde, fikirde ve işte birlik hedefimizi zorlaştırıyordu. Bu nedenle Aksakallar Konseyi olarak ilk çalışmalarımızdan biri ortak alfabe oldu.' dedi.

Geçtiğimiz yıl kabul edilen ortak alfabenin 34 harften oluştuğunu ifade eden Yıldırım, bu sistem sayesinde Türk dünyasının ortak bir dili daha güçlü şekilde konuşup yazabileceğini vurguladı.

'1926 TÜRKOLOJİ KONGRESİNİN 100. YILINA ARMAĞAN'

2026 yılının, Birinci Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, konuşmasında tarihi göndermelerde de bulundu.

'1926'daki Türkoloji Kongresi ne yazık ki baskınla dağıtıldı. O dönemin alimleri sürgün edildi, bir kısmı katledildi. O kongrenin acı hatıraları hafızamızda yer alıyor. İşte bugün burada yapılan bu anlamlı çalışma, o büyük mirasın yeniden ayağa kalktığının göstergesidir.' diyen Yıldırım, Talas Belediyesinin hazırladığı anıtın çok kıymetli bir anlam taşıdığını ifade etti.

Yıldırım ayrıca, 'İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' ülküsünü Türk dünyası olarak birer birer hayata geçiriyoruz. Dilde birlik alfabe ile, fikirde birlik ortak kültür ve tarih ile, işte birlik ise ekonomik entegrasyonla sağlanacak.' sözleriyle Türk dünyasının ortak gelecek vizyonuna dikkat çekti.

BAŞKAN YALÇIN: 'ORTAK TÜRK ALFABESİNİN İLK ANITI TALAS'TA'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında, Ortak Türk Alfabesi Anıtı'nın bir sürpriz olarak hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz görüşmede sizler 2026 yılının Türkoloji Zirvesi açısından önemine ve ortak Türk alfabesine dikkat çekmiştiniz. Biz de Talas Belediyesi olarak kendi taş atölyemizde bu anlamlı anıtı hazırlayarak sizlere sürpriz yapmak istedik. Ortak Türk Alfabesi'nin ilk anıtı Talas'ta yükselmiş oldu.'

TÜRK DÜNYASININ İZLERİ TALAS'TA

Açılış programının ardından Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Talas'ın Türk dünyasına yönelik vizyon projelerini de yerinde inceledi. Heyet; Türkçe Sokağı, Şuşa Azerbaycan Evi, Hocalı Anıtı ve Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program boyunca vatandaşlarla sıcak diyaloglar kurulurken, Türk dünyasının ortak kültürüne vurgu yapan renkli ve anlamlı görüntüler ortaya çıktı.