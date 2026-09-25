Güzelbahçe Belediyesi Ayşe Mayda Spor Tesisleri'nde 3 yıldır sağlığa dair bir çok konunun ele alındığı alanında uzman hekimlerin konuk olduğu ve sunumların yapıldığı Sağlıklı Yaş Alma Merkezi yeni sezona büyük ilgiyle merhaba dedi.

İZMİR (İGFA) - Açılışa Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, belediye meclis üyeleri, Prof Dr. Nazan Uysal Harzadin sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandan katıldı.

Bir kişi eksik buruk bir açılış yapıyoruz

Sağlıklı Yaş Alma Sezonunu ilçemize büyük emekler veren Mustafa Günay'dan yoksun açtıkları için burukluk yaşadıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, Bugün hem öğrenip hem eğlendiğimiz ve her gün sağlıklı yaş almaya yönelik bilgiler edineceğimiz Güzelbahçe Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin yeni dönemini açıyoruz. Ancak ilçemizde büyük emeği olan Mustafa Günay bugün aramızda yok ve onun eksikliğinin burukluğunu yaşıyoruz. 2 yılı geride bıraktık. Bu süre zarfında hem öğrendik hem de geliştik. Bu uzun soluklu buluşmada büyük emeği olan Nermin Günay'a, gönüllü eğitmenlerimize ve sağlıklı yaş alma ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine tüm yıl birlikte olmayı diliyorum. Yeni dönem hepimiz için hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin tamamlanan 2 yılında çok özel bir hikaye kazandığını belirten Nermin Günay, ''2 yılda önemli çalışmalar yaptık. Bunları sizlerle birlikte başardık. Yaşanan her yerin bir hikayesi var. İki yılda buranında çok özel bir hikayesi oldu. Perşembe ile başladık ama bununla sınırlı kalmadık. Katılımın artmasıyla her gün bir araya geldik. Atölye günleri oluşturduk. Mustafa Günay'ın hepinize selamlarını sunuyor, yeni dönem hayırlı olsun. İyi ki varsınız iyi ki birlikteyiz'' dedi.

SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMEL DİNAMİKLERİ

Sağlıklı yaş alamaya önem veren ciddi bir kite ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek sunuma başlayan Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin, ''Başta beni sizlerle buluştura Güzelbahçe Belediye Başkan Vekilimiz Ayşe Akın'a, Nermin Günay'a ve sağlıklı yaş alma ekibimize teşekkür ediyorum. Keyifli, huzurlu ve sakin bir ilçedeyiz. Sağlığımız için her gün mutlaka bir şey yapalım. Sağlıklı yaş almayı yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Saatinde uyumak ve uyanmak çok önemli. Uyku vücut ritmi, bakımı, onarımı ve terapisi için çok değerli. Tüm ilaçlardan daha değerli ve ücretsiz. Her gün mutlaka 20 dakika egzersiz yapalım. Küçük ağırlıkları kaldırmak kemik sağlığını korumak için çok önemli. Örneğin market eşyalarını kendimiz taşıyalım. Yürüme mesafesi olan yerlere araçla gitmeyelim. Bu merkezde gönüllü eğitmenimizce verilen Tai Chi sporu çok değerli az eforla çok enerji harcanan kıymetli bir spor. Beslenmemize mutlaka dikkat edelim. İşlenmiş gıdalardan uzak duralım. Beslenmede miktar ve zaman kontrolü çok önemli. İdeal beslenme 2 öğün olmalı ama 3 öğün de olabilir. Beslenme sağlığının sindirim sistemine olumlu etkisi için yemek aralıklarını 4-5 saat civarında tutmalıyız. Akşam 8 de son yemeğimizi yemiş olmalıyız. Eleminasyon diyetiyle vücudumuza iyi gelmeyen besinleri hayatımızdan çıkarmalıyız. Hepimiz kendi doktorumuz olmalıyız. Bana ne yapmak iyi geliyor, sorusunu kendimize sormalıyız. Sağlıklı yaşam sizin yaşam tarzınızda gizli. '' diye sunumu tamamladı.

Sunum sonunda Güzelbahçe Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde görev yapan gönüllü eğitmenlerden Dans Eğitmeni Özlem Öngören, Ritim Nuran Uzun, İngilizce Cemal Güler, Tai Chi Resul Sadeki, Yoga Nouşa Eliaçık kendini tanıttı ve protokol ile toplu hatıra fotoğrafı çekildi.