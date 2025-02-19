Kocaeli'de Gölcük Belediyesi ilçenin yetiştirdiği önemli spor şahsiyetlerinden biri olan Ali Naci Yavuz’un adını Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki futbol sahasına verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gölcük Belediyesi ilçenin yetiştirdiği önemli spor şahsiyetlerinden biri olan Ali Naci Yavuz’un adını Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki futbol sahasına verdi.

Gölcük Belediyesi ilçenin tüm değerlerine sahip çıkma anlayışını sürdürüyor. Gölcük’ün birçok noktasındaki tesis ve parklarda ilçenin değerli isimlerini yaşatan Gölcük Belediyesi, bir kez daha vefasını gösterdi. Gölcük Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı kararla; ilçenin yetiştirdiği önemli spor adamlarından biri olan Ali Naci Yavuz’un adını, Yavuz’a bir vefa ve genç kuşaklara da emsal olması için, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki futbol sahasına verildi.

TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ BİZİM İÇİN AYRI BİR DEĞER

İlçede yetişen tüm hemşehrilerinin kendileri için ayrı bir değer olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada; “Ali Naci Yavuz hocamıza; ailesi ile birlikte, ilçemiz sporuna da katkı yapacağı sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

ALİ NACİ YAVUZ KİMDİR?

Sırasıyla;

1975-1979 Ulaşlıspor

1979-1981 İzmir Denizgücü Spor

1981-1982 Kocaelispor - Süper Lig / Profesyonel

1982-1983 Ispartaspor - 2 Lig

1983-1984 Dumlupınarspor

1984-1992 Gölcükspor kuruluşundaki kurucu futbolculardan

1992-1993 Karamürselspor 3.Lige çıkan takımın kaptanı

1993-1995 Ulaşlıspor’da futbolu bırakarak jübile yapmıştır.

10 yılı profesyonel, 10 yılı amatör futbol kariyerinde; gol krallıkları ve sayısı şampiyonluklar yaşadı. Ali Naci Yavuz; 1981 yılında transfer olduğu Kocaelispor ile birlikte ilimiz için sembol isimlerden biri oldu ve bölge futbolumuza önemli hizmetlerde bulundu. Gölcükspor’daki futbolculuk hayatından sonra, A takım dâhil genellikle U-18 takımlarında 30 yıla yakın görev yaptı. Kariyerine şuanda; Ulaşlıspor takımlarının teknik direktörü olarak devam etmektedir.