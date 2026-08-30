Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Kuzuyayla'da düzenlediği Ultra Trail yarışmasında 50 kilometre ve 15 kilometre parkurunda toplam 905 sporcu kıyasıya yarıştı. Genel klasmanda kadınlar ve erkekler kategorisinde bitiş çizgisine ulaşan ilk 10 yarışmacıya ödülleri törenle takdim edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin güçlü spor altyapısını doğanın eşsiz rotalarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, doğa sporlarında da kenti zirveye taşımaya devam ediyor. Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nın eşsiz atmosferinde Kocaeli Ultra Trail yarışmasına ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla'yı dünyanın önde gelen doğa sporları merkezlerinden biri, Kocaeli'yi sporun ve turizmin başkenti yapma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

ALAN ETKİNLİKLERİ VE BİTİNYA KONSERİ

Kocaeli Ultra Trail yarışması kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 905 sporcuyu Kuzuyayla'da ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, sporun yanı sıra gerçekleştirdiği birbirinden renkli etkinlikler ve grup Bitinya konseri ile katılımcılara unutamayacakları bir gün yaşattı. Kocaeli Büyükşehir; etkinlik alanında gerçekleştirdiği atölyeler, bilgi yarışması, sanal gerçeklik deneyim alanı ve izci oyunları ile yarışmaya renk katmayı başardı.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN KIYASIYA YARIŞTILAR

Doğanın uyumu, mücadele ve tutkunun gözler önüne serildiği Kocaeli Ultra Trail yarışmasında 905 sporcu; dayanıklılığını, cesaretini ve sınırlarını test etti. Sabah 07.00'da 4'ü yabancı 149 sporcunun katılımıyla start alan 50K Sisler Dağı etabı daha sonra 10'u yabancı 756 sporcunun katıldığı 15K Geyik Patikası ile devam etti. Kartepe'nin zorlu parkurlarında yola çıkan 905 sporcu büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya yarıştı. Genel klasmanda kadınlar ve erkekler kategorisinde bitiş çizgisine ulaşan ilk 10 yarışmacıya ödülleri törenle takdim edildi. Genel klasmanda birinciler 41 bin, ikinciler 35 bin, üçüncüler ise 30 bin TL'lik ödül kazandı.

15K ERKEKLER

1- KEREM ÇAKIR

2- YUNUS EMRE AKKUŞ

3- SELİM SEVEN

4- ERTUĞRUL CAN

5- SEFA KARAKAYA

6- RIDVAN TAŞ

7- HALİL YAŞIN

8- ABDULLAH TUĞLUK

9- İBRAHİM KARATEKER

10- HARUN ŞİMŞEK

15K KADINLAR

1- ELİF GÖKÇE AVCI ATAMAN

2- DİLEK KOÇAK

3- ÖZLEM KAYA ALICI

4- AYŞE BADEM

5- ELİF MERT

6- YAREN YILDIZ

7- NİLAY ESEN

8- NERGİS DEYAN

9- ZEYNEP UYAROĞLU

10- SVETLANA KAYA

50K ERKEKLER

1- AYKUT TAŞDEMİR

2- SOYKAN BAYKAL

3- OĞUZHAN EMRE SİNGER

4- ÜZEYİR SÖYLEMEZ

5- NECATİ AKTAŞ

6- BÜLENT IŞIK

7- MURAT KAYA

8- MURAT KURTAK

9- MUSTAFA SARITAŞ

10- GÜRSOY SÜTLÜOĞLU

50K KADINLAR

1- TUĞÇE ÖZKAN

2- NATALİA KAHRAMAN

3- NURAY BULUT GÖKTEPE

4- ALİYE RABİA SÖNMEZ

5- MARİA KOLPAKOVA

6- ELENA YAVUZ

7- AYŞEGÜL GÖKÇE

8- SAMİN LARKİ

9- ZARİNA ÖZTEK

10- SELİN AKYILDIZ