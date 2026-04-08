Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin güvenli ve modern alanlarda spor yapabilmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Skate Park' projelerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sekapak'ta bulunan Skate Park'ın bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Alan yeniden gençlerin kullanımına sunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde Başiskele, Çayırova, Derince, İzmit, Karamürsel, Gölcük ve Körfez ilçelerinde hizmet veren 'Skate Parklar' ile alternatif spor alanlarının sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlıyor. Yapılan bakım ve yenileme çalışmalarıyla bu alanların kullanım ömrünü uzatan Büyükşehir aynı zamanda gençlere güvenli spor imkânı sunuyor.

Özellikle kaykay, BMX ve scooter gibi ekstrem sporlarına ilgi duyan gençler için güvenli ve modern alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarla hem spor kültürünü yaygınlaştırmayı hem de gençlere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

PARKUR GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ ALANI SUNUYOR

Sekapark'taki Skate Park'ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kayma modüllerindeki kaplama malzemeleri yenilenirken, ara derz açıklıkları macun ile kapatıldı. Yüzey dayanıklılığını artırmak amacıyla aşınma direnci yüksek son kat boya uygulaması yapılarak parkur daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Yapılan iyileştirmelerle birlikte parkur, hem profesyonel kullanıcılara hem de yeni başlayanlara daha uygun ve güvenli bir sürüş alanı sunuyor.