Kocaeli Sanayi Odası, üye firmalar için Çin’e heyet ziyareti düzenledi; Hong Kong ve Canton Fuarı’nda yeni iş birlikleri için adımlar atıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO), üye firmaların global pazarda rekabet gücünü artırmak amacıyla 29 kişilik bir heyetle Hong Kong ve Çin’e ziyarette bulundu.

İlk durak Hong Kong Ticaret Ataşeliği olan heyet, Ticaret Ataşesi Dinçer Tatlıoğlu tarafından ağırlandı. Ardından Hong Kong Ticaret Odası’nda CEO Yeung W T Patrick ve diğer yetkililerden Hong Kong’un Türk şirketleri için sunduğu fırsatlar hakkında bilgi alındı.

KSO, burada Kocaeli’yi tanıtıcı bir sunum yaptı. Heyet, 16 ülke ve bölgeden 49 bin 343 ziyaretçi ile 2 bin 525 standın yer aldığı HKTDC Hong Kong Elektrik Elektronik Fuarı’nı ziyaret etti.

Çin’de ise KSO üyeleri, 137’ncisi düzenlenen ve 1. fazında 30 bin stant ile 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Canton İhraç Ürünleri Fuarı’na katıldı. Dünyanın en büyük ticaret fuarlarından biri olan etkinlikte yeni iş birlikleri için ilk adımlar atıldı.

Heyet, Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ticaret Ataşesi Dilan Can ile bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Son olarak Singapur Ticaret Müşaviri Mihriban Esin Arslan ile görüşen heyet, iki ülke arasındaki iş imkanlarını ele aldı. KSO üyeleri, fuar ziyaretleri ve iş görüşmelerinden memnun ayrıldı.