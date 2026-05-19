Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya'da yapılan çalışmalarda Lissotriton kosswigi, Ommatotriton nesterovi ve Triturus anatolicus türlerine ait endemik semenderler tespit edildi. İncelemeler, bölgenin Marmara ve Karadeniz biyocoğrafik kuşaklar arasında yer alan kritik konumunu bir kez daha ortaya koyarken türlerin bilimsel doğrulama süreci sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya'da yeni canlı türleri keşfediliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında üç farklı semender grubuna ait endemik bireyler tespit edildi.

Ön bulgulara göre tespit edilen üç semender taksonu da Türkiye herpetofaunası açısından yüksek bilimsel değere sahip olduğu belirtildi.

Lissotritonkosswigi dar yayılışlı, Türkiye'ye endemik bir semender olarak,Ommatotritonnesterovi ise Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerine özgü bir tür olarak literatürde öne çıkıyor. Elde edilecek verilerin ulusal bilimsel literatüre katkı sağlaması beklenirken, Ormanya'daki gözlemler yalnızca yerel fauna açısından değil, Marmara Bölgesi'nin amfibi çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması bakımından da önem taşıyor.

BİLİMSEL DOĞRULAMA SÜRECİ SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülen çalışmalarda gözlenen bireylerin habitat tercihleri, üreme alanları, mikroiklim koşulları ve olası tehdit unsurları inceleniyor.

Elde edilecek verilerin bilimsel yayınlara dönüşmesi halinde, Ormanya'nın yalnızca bir rekreasyon ve doğa turizmi alanı değil, aynı zamanda bölgesel ölçekte önemli bir araştırma sahası olduğu daha güçlü biçimde ortaya konmuş olacak. Özellikle semenderler gibi nemli mikrohabitatlara bağımlı amfibiler, ekosistemdeki çevresel değişimlere hassas tepki verdikleri için biyolojik gösterge türler arasında değerlendiriliyor.

KORUMA AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?

Amfibiler dünya genelinde habitat kaybı, su rejimindeki değişimler, kirlilik ve iklim baskısı nedeniyle en hassas canlı gruplarından biri kabul ediliyor. Bu nedenle Ormanya'da elde edilen bu kayıtlar, bölgedeki sulak alanların, geçici su birikintilerinin, dere kenarı örtüsünün ve orman içi nemli habitatların korunmasının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bilimsel teyit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu gözlemlerin Kocaeli ve çevresindeki koruma planlamalarına da katkı sunması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğa koruma ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle bilimsel çalışmaları desteklemeye devam ederken, Ormanya'da yürütülen bu araştırmaların gelecekte yeni tür tayinlerine de kapı aralayabileceği ifade ediliyor.