Bursa İnegöl Belediyesi, Botanik Park'ta şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları projesinin temelini düzenlenen törenle attı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Açık ve kapalı nikah salonları, 750 kişilik etkinlik salonu, Gastro Kafe, yeşil alanları ve pek çok özelliğiyle İnegöl'e değer katacak projenin 2027 yılı yaz aylarında hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi, Botanik Park'ta şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları projesinin temelini düzenlenen törenle attı.

İçerisinde; 100, 200 ve 750 kişilik olmak üzere 3 farklı büyüklükte salonun yer aldığı, küçük aile organizasyonlarından geniş katılımlı programlara kadar her ölçekte etkinliğe rahatlıkla cevap verebilecek olan, ayrıca; özel toplantı salonu, cam etkinlik salonu, açık nikâh alanı, Gastro Kafe ve 317 araç kapasiteli otoparkın bulunduğu proje, 2027 yılı yaz aylarından itibaren İnegöl'de kurulacak yuvaların başlangıç noktası olacak.

ŞEHRİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları temel atma töreni Pazartesi günü gerçekleştirildi. İlçe protokolü, davetliler ve vatandaşların katıldığı törende projeye ilişkin konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılamak adına Botanik Park içerisinde Botanik Nikah ve Etkinlik Salonları adını verdiğimiz projemizin temel atmasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada ailelerimizin mutluluğuna şahit olacağımız, hatıralarımızın birikeceği bir merkez olacak. Aynı zamanda kültürel, sanatsal, eğitsel pek çok anlamda etkinliklerin yapılacağı bir mekan olacak' dedi.

ŞEHRİMİZİN PEK ÇOK NOKTASINDA ESERLERİMİZ VAR

Projenin süreci ve içeriğini de anlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: 'Botanik Park olarak bilinen bu alanın son gelinen nokta itibariyle artık işlevselliğini kaybettiğini gördüğümüzde, burada bir yenilenme olmasının faydalı olacağını düşündük. Proje ekibimizle de bir çalışma yaptık. Burada pek çok şey olabilir. Kıymetli bir alan. Şehrimizin nikah salonları anlamında bir eksikliğini, kültürel ve sanatsal anlamda yapılacak salonların eksikliğini de görerek burada böyle bir çalışma yapma kararı aldık. Şehrimizin pek çok noktasında izimiz var, eserlerimiz var. Bunların yanına bir yenisini daha koymak için bugün bu temeli atıyoruz.'

GENÇLİK YILINDA GENÇLERE ARMAĞAN

'Ben burada gençlerimize de vurgu yapmak istiyorum. Gençlerimiz ülkemiz için çok kıymetli, şehirlerimiz için kıymetli. Bugünün, yarının ümidi onlar. Her zaman onların daha iyi şeyler yapabilmesi için gayret edeceğiz. Bu düşünceyle 2026 yılını Gücümüz Genç sloganıyla Gençlik Yılı ilan etmiştik. Bu noktada yaptığımız çalışmalar da var. Eski Belediye Binamızın Gençlik Merkezi olması adına Gençlik ve Spor Bakanlığımızla anlaştık. İnşallah orada da çok güzel etkinlikler olacak. Burada da gençlerimizin evlilik kervanına katıldığını göreceğiz. Vakti zamanı gelen, nasibini bulan kardeşlerimizin güzel yuvalarını kuracağı bir mekan olacak burası.'

750 KİŞİLİK SALON, AÇIK VE KAPALI NİKAH SALONLARI, GASTRO KAFE VE DAHASI

'Burada farklı büyüklüklerde 3 salon olacak. En büyüğü 750 kişilik olacak. Şu an şehrimizde kapalı oturum olarak Beşinci Mevsim Salonumuzu kullanıyoruz. Orası da yaklaşık 400 kişilik. Burası yaklaşık 2 katı büyüklüğünde bir salon kazandıracak şehrimize. Özel toplantı salonlarından açık nikah alanlarına, Gastro Kafesine, otopark alanlarına kadar çok önemli bir merkez olacak. Burada vatandaşlarımız nikah olmasa da gelip kafesinde oturup sosyalleşebilecek. Alandaki ağaç yapısını da koruyarak en uygun noktaya binamızı yerleştirmiş oluyoruz.'

2027'DE HİZMETE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

'Hedefimiz önümüzdeki yıl gençlerimizin nikahlarını burada yapması. Buradan şehrimizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kuruluşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Bu salonlar şehrimizin salonları, sadece belediye faaliyetlerinde kullanılan yerler olmayacak. Etkinlik ve program yapmak isteyen STK'larımız ve kamu kurumlarımız da burada yerlerini ayırtarak kullanabilecekler.'

İNEGÖL ADINA ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Başkan Taban'ın ardından İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay kürsüye gelerek bir selamlama konuşması yaptı. Akpay, 'Tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeşili koruyarak böylesine güzel bir tesisi şehrimize kazandıracak olmalarından dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Şehirler zenginleşebiliyor, büyüyebiliyor. Ama şehirlerin niteliklerini arttırmak başlı başına bir vizyon işi. Biz inşallah İnegöl'ümüzde İnegöl'ün niteliğini arttırma anlamında yapılan çalışmalara var gücümüzle destek olacağız. Burada da gerçekten güzel bir alan düşünülmüş. İnegöl adına önemli bir kazanım' diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.