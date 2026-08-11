Tahran-Trabzon arasındaki ilk direkt uçak seferini karşılama törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılıklı seferlerin turizme büyük katkı sunacağına vurgu yaparak 'Turizm şehri Trabzon'umuzda şu anda birçok ülkenin uçağı var. Bu, Trabzon'un marka şehir olduğunun ispatıdır' dedi.

TRABZON (İGFA) - İran'ın başkenti Tarhan'dan Trabzon'a başlatılan uçuşların ilkini gerçekleştiren uçak, havalimanında törenle karşılandı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdürü Tamer Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Hossein Khosravi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ve turizm paydaşları katıldı.

BİRLİKTE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK

Başkan Genç, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek 'Şehrimiz için önemli bir gün. Tahran'dan şehrimize haftada iki sefer olmak üzere uçuşlar başladı.

Yaklaşık iki yıldır süren bir çalışma savaş nedeniyle biraz kesintiye uğramıştı. Hep birlikte bu çalışmayı yürüttük ve bugün nihayete erdi. Şehrimizin turizmine katkı sağlamış olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

TRABZON MARKA ŞEHİR

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Turizm şehri Trabzon'umuzda şu anda birçok ülkenin uçağı var. Bu, Trabzon'un marka şehir olduğunun ispatıdır. İran ile tarihten gelen ilişkilerimiz var. Geçtiğimiz ay İran Ankara Büyükelçimiz ziyaretimize gelmişti. Trabzon Başkonsolosumuzla da dün görüştük. Limanın yeniden kullandırılması, turizm konusu ve karşılıklı ilişikleri çok önemsiyoruz. İran'ın Reşt ve Zincan şehirleri ile kardeş şehiriz. Geçtiğimiz ay aldığımız bir kararla Tebriz ile de kardeş şehir olduk. 18 kardeş şehrimiz var bunlardan 3'ü İran'da.'

İLİŞKİLERİ ÖNEMSİYORUZ

Trabzon'un daha cazip bir şehir haline gelmesi için durmandan çalıştıklarını ifade eden Başkan Genç, 'Almanya'nın dört şehrinden Trabzon'umuza direkt uçuş var. Yine Bakü'den, Bahreny'den, Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinden, Bağdat'tan, Katar Doha'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kuveyt'ten, Özbekistan'dan, Suudi Arabistan'ın altı şehrinden, Umman'dan ve Ürdün'den direkt uçuş var. Mısır'dan geçtiğimiz hafta başlamıştı, şimdi de İran'dan başladı. Şehrimizin bu yönünü daha güçlü kılmak için biz de yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Belediye başkanı olarak çalışmalardan dolayı çok mutluyum. İnşallah sayıları artar ve şehrimiz daha güçlü, cazip bir şehir haline gelir' diye konuştu.

SÜREKLİ İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, süreçle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti: 'Trabzon'umuza bir bölgemizden daha uçak seferleri başlatıldı.

Bu durum Trabzon'umuzun ne kadar önemli bir destinasyon merkezi olduğunu gösteriyor. İran seferleri için dört yıldır çalışıyorduk. Birkaç kez denememiz oldu. Bir ay önceki toplantımızda bir karar verildi. Bu karar sonucunda ilk sefer başlatıldı. Uçak 140 kişiyle dolu olarak geldi. Birçok bölgeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tahran da bizim için çok önemliydi. Sürekli iş birliği içerisindeyiz ve bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Hem turizmi hem de ticareti canlandıracağız. Trabzon'umuza hayırlı olsun.'

TARİHİ BİR GÜN

İran İslam Cumhuriyeti'nin Trabzon Başkonsolosu Hossein Khosravi ise, 'Burada olmaktan çok mutluyuz. İlk seferimizi Tahran'dan gerçekleştirdiğimiz için çok daha mutluyuz. Halkımız uzun zamandır bekliyordu. Burada yaşayan vatandaşlar, öğrenciler ve tüccarlar uçuş için çok fazla talepte bulunmuştu. Çok iyi bir başlangıçtır bu. Bugün çok tarihi bir gün. Daha önce Türkiye ve İran arasında 4 milyon turist vardı, daha çok turiste sahip olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e de teşekkür ediyoruz, yardımları çok etkiliydi. Diğer makamlar ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da çok yardımcı oldu. Umuyorum ki Trabzon daha ileriye gidecektir' diye konuştu. Tahran- Trabzon seferleri Salı ve Cuma olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.