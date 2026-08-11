İstanbul Maltepe Belediyesi, 14-24 yaş arasındaki genç müzisyenleri Gençlik Senfoni Orkestrası bünyesinde buluşturuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek başvuruların ardından adaylar dijital performans değerlendirmesine ve yüz yüze yapılacak uygulamalı sınava tabi tutulacak. Son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlenirken, sınavlar 4 Eylül'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Maltepe Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (MBGSO), yeni döneminde yer alacak genç müzisyenleri belirlemek üzere seçme sürecini başlattı.

Sanatın evrensel diliyle genç yetenekleri bir araya getirmeyi amaçlayan orkestra, gençlere hem akademik disiplin hem de sahne deneyimi kazanabilecekleri bir sanat ortamı sunmayı hedefliyor.

Çok sesli müziği toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturmayı ve genç müzisyenlerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan MBGSO'ya 14-24 yaş arasındaki gençler başvurabilecek.

Orkestraya katılım için herhangi bir resmi müzik eğitimi şartı aranmazken, adayların enstrümanlarına teknik düzeyde hâkim olmaları ve orkestra disiplini içerisinde birlikte çalışmaya yatkın olmaları bekleniyor.

SEÇMELER İKİ AŞAMALI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Genç müzisyenlerin yeteneklerini en doğru şekilde değerlendirebilmek amacıyla seçme süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada adaylardan dijital performans videosu hazırlamaları istenecek.

Adayların teknik becerilerini ve müzikal seviyelerini ortaya koyacak video kaydının yatay (16:9) formatta, tek oturumda ve kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Kayıtlarda sonradan ses düzeltmesi, reverb, mastering veya kurgu gibi işlemlere izin verilmeyecek. Adayların video boyunca enstrümanlarıyla birlikte net ve görünür şekilde kadrajda bulunmaları gerekecek.

Hazırlanan videoların YouTube'a 'Liste Dışı (Unlisted)' seçeneğiyle yüklenmesi ve bağlantının online başvuru formunda ilgili alana eklenmesi gerekiyor.

Dijital performans kaydında adaylardan üç farklı bölümü seslendirmeleri bekleniyor. Bunlar; teknik kapasiteyi gösteren gam ve arpej çalışmaları, adayın branşına uygun repertuvar ve orkestra repertuvarından belirlenen kritik pasajlar olacak. Özellikle orkestra pasajlarının doğru tempo ve orkestral müzikaliteyle hazırlanması seçme sürecinin önemli bölümlerinden birini oluşturuyor.

Dijital performansların tamamının tek video içerisinde yer alması gerekiyor. Kesme, yapıştırma veya video montajı yapıldığının tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılacak.

YAYLILARDAN ÜFLEMELİLERE, VURMALI ÇALGILARDAN DİĞER BRANŞLARA

MBGSO seçmelerinde genç müzisyenler farklı enstrüman gruplarıyla başvuru yapabilecek. Yaylı çalgılar kategorisinde keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas yer alırken; üflemeli çalgılar kategorisinde flüt, obua, klarnet, alto saksafon, fagot, trompet, trombon ve korno bulunuyor.

Adayların branşlarına göre belirlenen gam, arpej ve repertuvar çalışmalarını hazırlamaları gerekiyor. Keman adaylarından 2 oktav Mi ve Re Bemol Majör ile 2 oktav Do Minör Melodik Gam ve Arpej çalışmaları beklenirken, viyola ve viyolonsel adayları için 3 oktav Do Majör ile 2 oktav Sol Minör ve Si Minör Melodik Gam ve Arpej çalışmaları bulunuyor. Kontrbas adaylarının ise 2 oktav Sol Majör ve 2 oktav Si Minör melodik gam ve arpej hazırlamaları isteniyor.

Üflemeli çalgılarda da branşa göre teknik çalışmalar ve eserler belirlenirken, vurmalı çalgılar kategorisindeki adayların trampet, bas davul ve zil gibi temel orkestral perküsyon tekniklerini gösterecekleri serbest bir etüt hazırlamaları bekleniyor. Piyano, gitar ve bağlama branşları ise projenin niteliğine göre misafir veya tamamlayıcı kadro kapsamında değerlendirilecek.

İKİNCİ AŞAMA TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

Dijital performans değerlendirmesinden başarıyla geçen adaylar, ikinci aşama için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne davet edilecek. Yaklaşık 5 dakika sürmesi planlanan uygulamalı sınavda adayların hem müzikal becerileri hem de nota okuma ve orkestral tepki yetenekleri değerlendirilecek.

Sınavın önemli bölümlerinden birini deşifre oluşturacak. Adaylardan, jüri tarafından sınav sırasında verilecek bir orkestra pasajını ilk bakışta seslendirmeleri beklenecek. Bunun yanı sıra adaylarla sanatsal vizyonları, motivasyonları ve orkestra bünyesine sağlayabilecekleri katkılar üzerine kısa bir mülakat gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR

Maltepe Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası seçme sürecinde başvuru, sınav ve eğitim süreçlerinin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Başvuruların ardından dijital performansların değerlendirilmesi ve ön elemeyi geçen adayların duyurulması planlanıyor. Yüz yüze sınav ve mülakatların ise 4 Eylül'de yapılması öngörülüyor. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından asil ve yedek kadroların oluşturulması, eylül ayı içerisinde resmi kayıt işlemleri ile tanışma toplantılarının tamamlanması ve ilk orkestra provalarına başlanması hedefleniyor.