Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ihtiyaç sahibi ailelerin doğum masraflarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Yeni Doğan Desteği Projesi'nde 15. dönem ödemeleri hesaplara yatırıldı. Projenin yeni dönem başvuruları ise sürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin başarıyla yürüttüğü Yeni Doğan Yardımı projesinde 15'inci dönem geride kaldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda, başvuruları onaylanan annelerin sosyal destek kartlarına (Horoz Kart) 9 bin TL'lik yeni doğan desteğini aktardı.

Yeni doğan yardımı 16. dönem başvuruları ise alınmaya başlandı. Yeni dönem desteğine https://cbs.denizli.bel.tr/yenidogan/ veya www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi üzerinden müracaat ediliyor.



'UMUT DOLU BİR DENİZLİ'Yİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni doğan desteğinin ailelere hayırlı olmasını dileyerek, 'Denizli'de dayanışmayı büyütüyor, ailelerimizin sevincine ortak olmaya devam ediyoruz. Yeni doğan yardımı ile evlatlarımızın ilk günlerinde yanlarında olmak bizim için bir görevden öte, gönül bağıdır. Bu şehirde kimse darda kalmayacak; mutlu çocuklar, umut dolu bir Denizli'yi hep birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.