Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda bilgilendirme standı kurarak vatandaşları yangın ve afetlere karşı bilinçlendirdi.

ÇORUM (İGFA) - Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan bilgilendirme standında görev yapan itfaiye personeli, yangın ve afetlerde kullanılan araç, gereç ve ekipmanları vatandaşlara tanıttı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara yangın ve afetlere müdahale yöntemleri anlatılırken, olaylara müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile acil durumlarda doğru hareket tarzına ilişkin bilgiler verildi.

İtfaiye ekiplerinin eğitim süreçleri ve sahadaki müdahale yöntemlerinin de anlatıldığı etkinlikte, vatandaşların soruları yanıtlandı. Yoğun ilgi gören çalışma ile yangın ve afetlere karşı bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.