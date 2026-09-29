Orta Asya'daki çetin Pamir Dağları ve Vakhan Koridoru ekspedisyonunu başarıyla tamamlayan Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) bisikletçileri, bu kez rotalarını Anadolu'nun kalbine çevirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzak diyarların ardından yeryüzünün beş büyük sayfasını aralamak üzere yola çıkan Keşanlı pedallar, '5B: Bozkır-Bağlama-Bozlak-Bektaşilik-Bisiklet' projesi kapsamında Orta Anadolu'da iz bırakan bir bisiklet turunu tamamladı.

Kırşehir-Sivas hattında gerçekleşen ve Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ile Sivas il sınırlarından geçen bu çalışma, sadece aşılan bir güzergâh olarak kalmayıp toprağın ruhunu hissettiren bir kültür yolculuğuna dönüştü. Beş kişilik ekibin Kırşehir'de Ahi Evran ve Cacabey gibi tarihi noktaları ziyaretinden sonra başlattığı yolculuk; Hacıbektaş, Boğazlıyan, Devecipınar, Gemerek, Şarkışla ve Sivrialan hattı üzerinden Sivas'a kadar sürdü. Asfaltı geride bırakıp bozkırın ortasında kıvrılan tarla ve köy yollarına giren ekip; zorlu arazi şartlarında, terk edilmiş köylerde ve aniden bastıran şiddetli yağış altında pedal çevirdi.

BEŞ HARFTE BEŞ BÜYÜK DÜNYA

Bir bağlamanın teline dokunan parmağın, bir bozlağın içe işleyen yankısının, bir dervişin gönül sofrasının ve bir ozanın yüreğinin aynı gökyüzünün altında buluştuğu tur boyunca demir atlar bisikletçilere yarenlik etti. Yol üstünde Anadolu'nun ağır sayfalarına da tanıklık eden ekip, 1915 yılında idam edilen Kaymakam Mehmet Kemal Bey'in Boğazlıyan'daki anıtı önünde saygı duruşunda bulundu; Hacıbektaş'ta ise Hacı Bektaş Veli'nin 'Eline, beline, diline sahip ol' düsturunu heybesine kattı.

SORU KIRŞEHİR'DEN, YANIT SİVRİALAN'DAN

Turun en derin simgesel bağı iki büyük ozanın felsefesi arasında kuruldu. Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın sesinden yükselen 'Neredesin sen?' sorusunu zihinlerine kazıyan pedallar, toprakta dönen tekerlek seslerini bozlaklarla harmanlayarak Âşık Veysel'in köyü olan Sivrialan'a ulaştı. Büyük ozanın müze evini ziyaret eden ekip, heybedeki soruya Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım:' dizesiyle karşılık buldu. Bir dizeden öte yaşama dair keskin bir çizgiye dönüşen bu yanıt, Kırşehir'den başlayıp Sivas'a ulaşan yolculuğu tek bir anlam halkasında birleştirdi.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, kültür ve bisiklet ağırlıklı bu turda ekip arkadaşlarının uyumu ve takım anlayışına vurgu yaparak bu tür kapsamlı faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. Pamir ekspedisyonunun hemen ardından gerçekleşen bu faaliyet, DOÇEK'in yüksek irtifa tırmanışlarının yanı sıra coğrafyanın köklü birikimini ve insani bağlarını öne çıkaran uzun mesafe turlarına kararlılıkla devam ettiğini gösterdi.