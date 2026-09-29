Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından her ayın 4. Pazar günü Dedeman Parkı'nda kurulan Antika Pazarı, bu ay da antika tutkunlarının ve koleksiyonerlerin akınına uğradı.

KAYSERİ (İGFA) - Geçmişin izlerini bugüne taşıyan seçkin eserlerin sergilendiği pazarda, tarihe tanıklık eden nadide parçalar görsel şölen yaşattı.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal hayatını canlı tuttuklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

'Melikgazi'mizde her hafta düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizi ortak değerler etrafında buluşturmaya devam ediyoruz. Hunat Mahallesi'nde hizmete sunduğumuz Dedeman Parkı, bu hafta koleksiyonerler ve nostaljiseverlerin buluşma noktası oldu. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan birbirinden nadide parçaların sergilendiği etkinlikte, vatandaşlarımız zaman tünelinde keyifli bir yolculuğa çıktı. Antikacı esnafımızın ekonomisine katkı sunarken, antika meraklılarımızın da aradıkları özel eserlere kolayca ulaşmasını sağladık. Organizasyonumuza yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, nice güzel etkinlikte yeniden buluşmayı diliyorum.'

İlçenin kültürel hayatını canlandıran bu anlamlı buluşma için antika esnafı ve antikaseverler, Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler.