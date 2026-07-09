Ağrı'da 2026 yılı Yaz Gençlik Kampları kapsamında ilk gençlik kafilesi Mersin ve Kırşehir'e uğurlandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları kapsamında Ağrı'dan 2026 yılının ilk kampçıları Mersin ve Kırşehir illerine uğurlandı. GSB Ağrı Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen programla gençler, yaz dönemini sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle değerlendirmek üzere kamp yolculuğuna çıktı. Gençlerin farklı şehirlerde yeni arkadaşlıklar kurması, takım ruhunu güçlendirmesi ve unutulmaz anılar biriktirmesi hedefleniyor.

GENÇLER İÇİN DOLU DOLU KAMP DÖNEMİ BAŞLADI

Yaz Gençlik Kampları, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunan, sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyen ve farklı illerden gelen akranlarıyla kaynaşmalarına imkân sağlayan önemli organizasyonlar arasında yer alıyor. Ağrı'dan yola çıkan gençlerin Mersin ve Kırşehir'de düzenlenecek kamp programlarında sportif etkinlikler, kültürel faaliyetler, eğitim çalışmaları ve çeşitli sosyal aktivitelerde yer alacağı belirtildi.

GSB Ağrı Gençlik Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, gençlere güzel anılarla dolu, dostlukların pekişeceği verimli bir kamp dönemi temennisinde bulunuldu. Yaz kamplarının, gençlerin özgüven kazanmasına, farklı şehirleri tanımasına ve sosyal becerilerini geliştirmesine katkı sunduğu ifade edilirken, Ağrılı gençlerin bu yıl da kamp heyecanını coşkuyla yaşadığı kaydedildi.