Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden inşa ettiği Kuruçeşme Merkez Camii'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Her geçen gün şekillenen yapı, bölgenin silüetine yeni bir değer katmaya hazırlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Kuruçeşme Merkez Camii, mimarisi ve görünümüyle bölgenin dikkat çeken yapılarından biri olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Kuruçeşme Merkez Camii'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Caminin üst bölümü ve iç mekânlarında imalatlar devam ederken, dış cephede gerçekleştirilen uygulamalarla yapının mimari karakteri de belirginleşmeye başlıyor.

Caminin kubbe bölümünde saten alçı uygulaması yapılırken, harim katta mihrabın sağ ve sol taraflarında kaba sıva çalışmaları sürdürülüyor. İç mekândaki imalatlarla birlikte caminin farklı bölümlerinde mimari yüzeyler şekillenmeye başlıyor.

DIŞ CEPHEDE DETAYLAR İŞLENİYOR

Dış cephe ekipleri, iki minare arasında yer alan küçük kubbelerde limra silmeleri ile fil ayaklarının dış kaplamalarını yapıyor. Cephede hayat bulan mimari detaylar, Kuruçeşme Merkez Camii'nin karakterini her geçen gün daha da belirginleştirirken, yapının görkemli silüeti de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Yarım kubbelerin bulunduğu +10.03 kotunda eğim betonu dökümü için hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili bölümde yeni imalat aşamasına geçilecek.

BİN 91 KİŞİLİK İBADET KAPASİTESİ

Toplam 2 bin 75 metrekare inşaat alanına sahip Kuruçeşme Merkez Camii, tamamlandığında bin 91 kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. Caminin 810 kişilik kapalı, 281 kişilik açık ibadet alanı bulunacak.

Kuruçeşme'de eski yapının yerine inşa edilen yeni cami, kubbe ve minareleriyle bölgenin siluetinde yeniden yükseliyor. Dış cephede hayat bulan mimari detaylar yapının karakterini ortaya çıkarırken, iç ve dış mekânlardaki çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Her yeni imalatla birlikte caminin görkemli mimarisi tüm ihtişamıyla kendini gösteriyor.