Norveç Krallığı Türkiye Büyükelçisi Andreas Gaarder'i makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir ve Norveç şehirleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine değindi. Gaarder ise İzmir ve Norveç'in ortak noktasının deniz olduğunu vurgulayarak Başkan Tugay'ı Norveç'e davet etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Norveç Krallığı Türkiye Büyükelçisi Andreas Gaarder'ı makamında ağırladı. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de yer aldı.

Daha önce Norveç'te bulunmadığını ifade eden Başkan Tugay, ilişkilerin gelişmesini temenni ederek yakın zamanda Norveç'e ziyaret planı yapmak istediğini dile getirdi. İzmir'in özel bir şehir olduğunu belirten Başkan Tugay; temiz enerji, deniz temizliği, arkeoloji ve benzeri konularda çalışmaların yürütüldüğünü de sözlerine ekledi. Başkan Tugay, İzmir'in Avrupa Misyon Kentler arasında yer aldığını hatırlatarak 2030'a kadar karbon nötr hedefinden de bahsetti.

'GEMİ ÜRETİMDE İZMİR BÜYÜK BİR AKTÖR'

Görevinde 4. yılı olduğunu ve görev süresinin sonuna geldiğini belirten Gaarder, İzmir'de Norveç'in fahri konsolosluğunun açılışının yapılacağını duyurdu. İzmir'i, özellikle denizi nedeniyle çok beğendiğini ifade eden Gaarder, Norveç'teki araçların yüzde 50'sinden fazlasının elektrikli araçlardan oluştuğunu ve hava kalitesinin iyileştiğini söyledi. Bunun büyük bir altyapı yatırımı ve elektrikli araç kullanımı için teşvik gerektirdiğini ekleyen Gaarder, Norveç ve şehirlerinin özelliklerinden bahsetti. İzmir ve Norveç şehirleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini kaydeden Gaarder, özellikle gemi üretimde İzmir'in büyük bir aktör olduğunu anımsattı.

Fahri konsolosluk nedeniyle tebriklerini ileten Başkan Tugay, konsolosluğun açılmasının Norveç ile ilişkilerin gelişmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Ziyaretin sonunda Gaarder, Başkan Tugay'a Norveç'e ilişkin kitap hediye etti. Başkan Tugay da Gaarder'a üzerinde İzmir yazılı plaket hediye etti.