Kocaeli'nin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi'nde kazı çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Körfezray Projesi'nde, Seka Devlet Hastanesi'nden Otogar yönüne ilerleyen TBM-1 ve TBM-2 kazıya başladı. Geçtiğimiz Eylül ayında çalışmaya başlayan bu iki dev makine 24 saat esasına göre tünel kazılarına devam ediyor. Böylece projenin ana merkez üssü olan Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde ve Derince Millet Bahçesi'nde yoğun bir hazırlık süreci yaşanıyor.

DİĞER İKİ TBM'NİN MONTAJI SÜRÜYOR

Projenin devamında görev alacak TBM-3 ve TBM-4, Seka Devlet Hastanesi'nden Derince Millet Bahçesi yönüne kazı yapacak. Her iki makinenin kurulum çalışmaları devam ediyor. TBM-3 ve TBM-4 makinelerinin Kasım ayı içinde devreye alınması planlanıyor. Aynı şekilde Derince Millet Bahçesi'nden Tüpraş-Petkim hattına yönlendirilecek TBM-5 ve TBM-6'nın da altyapı hazırlıkları sürüyor. TBM-5 ve TBM-6'nın Kasım ayı içerisinde kurulumuna başlanması, Aralık ayı içinde de devreye alınması planlanıyor.

13 İSTASYONDA AKTİF SAHA ÇALIŞMASI

Körfezray Projesi'nin 27 kilometrelik ilk etabında 18 istasyon yer alıyor. Şu anda 13 istasyonda kapama, fore kazık, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları sürüyor. Kalan 5 istasyonda ise saha uygulamalarına henüz başlanmadı. Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı ilerleyen bu istasyon süreçleri, hattın genel inşaat programına uygun şekilde planlanıyor.

KÖRFEZRAY, KOCAELİ'NİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK

Körfezray Metro Projesi; Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerini modern bir raylı sistemle birbirine bağlayacak. Tamamlandığında şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Körfezray'da gelinen aşama, projenin ne kadar planlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini gözler önüne seriyor.