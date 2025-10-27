Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın programına göre saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine bugün Ankara'yı geliyor. Ziyarette Türkiye-İngiltere stratejik ilişkileri ve güncel bölgesel, uluslararası gelişmeler görüşülecek.

