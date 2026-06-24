Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sadece madalya kazandıran bir spor kulübü değil; genç sporcuların karakterini, hedeflerini ve hayata bakışını şekillendiren bir gelişim merkezi olmayı sürdürüyor. Boksta yıllardır kulüp bünyesinde ringe çıkan iki genç sporcu Alpaslan Çoban ve Sudenaz Aydemir, başarı hikâyelerinin yanı sıra Kağıtspor'un kendilerine sunduğu imkânların da altını çiziyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor altyapısında yetişen sporcular, erken yaşta başladıkları yolculukta hem Türkiye dereceleri elde etti hem de milli takım hedeflerine uzanan bir disiplin kazandı. Bu sporculardan biri olan 17 yaşındaki Alpaslan Çoban, boksa 10 yaşında kendi merakıyla başladı. Evde izlediği videolarla boksa heveslenen ve babasının yönlendirmesiyle Kağıtspor'a adım atan genç sporcu, bugün Türkiye ikinciliğine uzanan bir kariyere sahip. Genç sporcu, antrenörlerinin desteğini her zaman arkasında hissettiğini belirterek, 'Spora koronadan kaynaklı bir süre ara verdim. Ondan sonra tekrar başladım. O süre içerisinde hocalarım sayesinde madalyalar alarak yeniden yükselişe geçtim' dedi.

'KAĞITSPOR OLMASA BU NOKTAYA GELMEK ZOR OLURDU'

Alpaslan'a göre başarı yalnızca bireysel emekle değil, kulüp desteğiyle geliyor. Antrenörlerinin etkisini özellikle vurgulayan genç sporcu, Kağıtspor'un kendisine güven veren bir yapı sunduğunu ifade ederek, 'Kağıtspor sporcusuna sahip çıkan bir kulüp. Başarısız olduğumda da yanımda, başarılı olduğumda da. Kağıtspor olmasa bu noktaya gelmek zor olurdu' dedi. Milli takım ve olimpiyat hedefi taşıyan Alpaslan, geleceğini tamamen spor üzerine kurmuş durumda. Okulu sürdürse de önceliğinin ring olduğunu açıkça ifade ediyor.

17 yaşındaki bir diğer Kağıtspor boksörü Sudenaz Aydemir ise spora kick boks geçmişinden geliyor. Ailesinin yönlendirmesiyle boksa başlayan genç sporcu, kısa sürede Türkiye şampiyonluğu ve dereceler elde ederek dikkat çekti. Boksun hayatında sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kimlik olduğunu anlatan Aydemir, Kağıtspor'a katıldıktan sonra kendini daha güçlü ve özgüvenli hissettiğini söylüyor.

'BU FORMAYI TAŞIMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK'

Kağıtspor formasının sadece bir kıyafet değil, motivasyon kaynağı olduğunu belirten Sudenaz Aydemir, 'Maça çıktığımda Kağıtspor amblemini görmek bana güç veriyor. Kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Çünkü bu formayı taşımak kadar güzel bir şey yok' dedi. Genç sporcu, küçük yaşta başladığı bu yolculukta hem Türkiye dereceleri hem de milli takım deneyimi elde ederken, en büyük hedefini ise olimpiyatlar olarak belirtiyor.

Türkiye şampiyonu olduğunda kulüp antrenörleri ile arasındaki bağa değinen Aydemir, o anki heyecanını kelimelere sığdıramıyor. Yaşadığı duyguyu 'Türkiye şampiyonu olduğumda o kadar heyecanlıydım ki antrenörlerim karşımdaydı ve onları gururlandırdığım için çok sevinmiştim. Çok mutluydum, kendimi adeta bulutların üzerinde hissetmiştim' şeklinde ifade eden Aydemir, sporla birlikte eğitim hayatını da sürdürmeye çalışıyor. Bir yandan akademik sorumluluklar, bir yandan yoğun antrenman temposu arasında denge kurmaya çalışan genç sporcu, sporu hayatının merkezine koymuş durumda.