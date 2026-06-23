Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balkan Voleybol Federasyonu (BVA) iş birliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Beach Tour Şampiyonası heyecan dolu final karşılaşmalarıyla sona erdi.

BALIKESİR (İGFA) - Altın sarısı kumların Ege'nin mavisiyle buluştuğu benzersiz sahilleriyle birçok önemli şampiyonaya ev sahipliği yapan Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı'nda BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balkan Voleybol Federasyonu (BVA) iş birliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Balkan Beach Tour Şampiyonası, Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda sporcunun katılımıyla kıran kırana mücadelelere ev sahipliği yaptı.

FİNAL KARŞILAŞMALARI NEFES KESTİ

Play voleybolu Balkan Şampiyonası final karşılaşmalarında kadınlarda Moldova'dan Ana Nicolaev - Polina Voleanin, erkeklerde ise Moldova'dan Egor Dobcis - Maxim Korsakov ikilisi şampiyon oldu.

Şampiyonayı kadınlarda Bulgaristan'dan Darina Kindova - Eleonora Gicheva, erkeklerde ise Romanya'dan Eduard Popa - Andrei Grigore ikilisi ikinci sırada tamamladı.

Üçüncülüğü ise kadınlarda Türkiye'den Esra Demirkıran - Berfin Öztürk, erkeklerde Bulgaristan'dan Dimitar Mehandzhiyski - Dimitar Kalchev kazandı. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri takdim edildi.