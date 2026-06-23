Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleceğin futbolcularını aynı sahada buluşturan U-10 Futbol Ligi, hafta sonu oynanan final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen coşkulu ödül töreniyle sona erdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve 14 Mart'ta başlayan ligde, 24 takımdan 480'i aşkın minik sporcu forma giydi.

Toplam 120 karşılaşmanın oynandığı organizasyonda çocuklar yalnızca futbol yetenekleriyle değil, sergiledikleri centilmenlik, dostluk ve fair-play anlayışıyla da takdir topladı.

Turnuva boyunca büyük heyecana sahne olan mücadelelerin ardından Çamlık FK ve Kaptanspor gruplarını lider tamamlayarak doğrudan yarı finale yükseldi.

Kartalgücü, Tuna Aras Spor, Orka Spor ve Demirsoy Spor ise play-off karşılaşmalarıyla çeyrek final bileti aldı. Hafta sonu oynanan yarı final, üçüncülük ve final maçlarının ardından turnuvanın dereceye giren takımları belli oldu.



KUPA VE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU



Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Tuna Aras Spor şampiyon olurken, Kaptanspor ikinci, Çamlık FK üçüncü ve Orka Spor dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından sahada renkli görüntüler yaşandı. Kupalarını kaldıran minik sporcular, teknik ekipler ve turnuva boyunca çocuklarını yalnız bırakmayan aileler, bu anlamlı günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

Büyük heyecanın ve sevincin yaşandığı organizasyon, sporun birleştirici gücünü yansıtan 'Kazanan dostluk oldu' mesajıyla tamamlandı.