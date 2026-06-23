Bursa2da İnegöl Belediyespor sporcusu Emre Doğan, spor tırmanışın en prestijli organizasyonlarından biri olan Avusturya Innsbruck Boulder Dünya Kupası'nda Türkiye Milli Takımı adına mücadele etti. Dünya çapında yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonda, Emre Doğan ülkemizi temsil eden 4 milli sporcudan biri oldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor'un başarılı sporcusu Emre Doğan, spor tırmanışın dünya arenasındaki en önemli organizasyonlarından biri olan Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen Dünya Kupası etabında Türkiye'yi temsil etti. 17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, uluslararası spor tırmanış takviminin en prestijli yarışmaları arasında yer aldı.

Dünya Tırmanış Serisi kapsamında düzenlenen Innsbruck etabında Boulder ve Lead branşlarında dünyanın en başarılı sporcuları bir araya geldi.

Yarışmalara 46 ülkeden 300'ü aşkın sporcu katılırken, organizasyon spor tırmanış dünyasının en önemli buluşmalarından biri olarak dikkat çekti.

Türkiye Milli Takımı da organizasyonda 2 kadın ve 2 erkek sporcu olmak üzere toplam 4 sporcu ile yer aldı.

Erkek milli sporculardan biri olan İnegöl Belediyespor sporcusu Emre Doğan, ay-yıldızlı forma ile ülkemizi uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadı.