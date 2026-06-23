Ankara'da Keçiören Belediyesi, 2026 SKIF Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında düzenlenen Uluslararası Özel Antrenman Semineri'ne ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Esat Delihasan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren seminerde, dünyanın önemli karate otoritelerinden SKIF Dünya Federasyonu Baş Antrenörü ve Uluslararası Direktörü Manabu Murakami (Shuseki Shihan), sporcular ve antrenörlerle bir araya geldi.

Seminerin ilk gününde kata branşına yönelik müsabaka kuralları, teknik detaylar ve uygulama yöntemleri ele alınırken; ikinci gününde ise kumite branşına ilişkin teknik çalışmalar ve müsabaka kuralları katılımcılara aktarıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular ve antrenörler, uluslararası düzeyde önemli bilgi ve deneyimler edinme fırsatı buldu.

2026 SKIF Dünya Şampiyonası öncesinde sporcuların teknik gelişimlerine katkı sunan seminer, aynı zamanda organizasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına da imkân sağladı. Karate sporunun gelişimine yönelik önemli kazanımların elde edildiği eğitim programı boyunca katılımcılar, dünya çapındaki uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler aldı.

Keçiören Belediyesi yöneticileri ile Karate Milli Takım Teknik Sorumlusu Cengiz Çınar'ın da takip ettiği program sonunda seminere katılan sporculara katılım sertifikaları takdim edildi.